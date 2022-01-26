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    Sultanbeyli'de husumetliler birbirine girdi: 2 yaralı

    Daha önceden kavgalı olan iki şahıs, sokak ortasında kavgaya tutuştu. İkiliden biri silahla, diğeri ise bıçakla yaralandı.
    • DHA
    • 26.01.2022 - 12:12
    • Güncelleme : 26.01.2022 - 13:01
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    Sultanbeyli'de husumetliler birbirine girdi: 2 yaralı

    İstanbul'da yaşayan ve aralarında husumet bulunan E.A ile F.Z., Sultanbeyli ilçesine bağlı Cami Caddesi'nde karşılaşarak tartışma yaşadı.

    F.Z. bıçakla E.Y.'yi karnından yaralarken, E.A. da silahla karşılık verdi.

    HASTANEYE KALDIRILDILAR

    Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı E.A. Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, F.Z. ise Marmara Pendik Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

    Polis, olay ile ilgili soruşturma başlattı.

    Sultanbeyli'de husumetliler birbirine girdi: 2 yaralı VİDEO

    Sultanbeyli de husumetliler birbirine girdi: 2 yaralı #1

    Sultanbeyli de husumetliler birbirine girdi: 2 yaralı #2


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