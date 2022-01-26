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Sultanbeyli'de husumetliler birbirine girdi: 2 yaralı

Sultanbeyli'de husumetliler birbirine girdi: 2 yaralı

Daha önceden kavgalı olan iki şahıs, sokak ortasında kavgaya tutuştu. İkiliden biri silahla, diğeri ise bıçakla yaralandı.