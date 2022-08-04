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    Sultanbeyli’de, kaza sonrası tekmeli yumruklu kavga kamerada

    İki aracın çarpışmasının ardından taraflar arasında çıkan kavgada tekmeler ve yumruklar konuştu. Yaşanan kavga anları, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
    • 04.08.2022 - 17:00
    • Güncelleme : 04.08.2022 - 17:02
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    Sultanbeyli’de, kaza sonrası tekmeli yumruklu kavga kamerada

    İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde, Fatih Bulvarı üzerinde saat 13.00 sıralarında 2 araç kaza yaptı.

    Kaza sonrası taraflar arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

    Olay anları kamerada

    Yaşanan kavga, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, tarafların olay yerindeki polis ekiplerine aldırış etmeden kavga etmeye devam ettiği, birbirine saldıran iki grubun güçlükle ayrıldığı görüldü.

    Sultanbeyli’de, kaza sonrası tekmeli yumruklu kavga kamerada

    4 kişi gözaltına alındı

    DHA’nın haberine göre; tarafların ayrılmasının ardından olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

    Sultanbeyli’de, kaza sonrası tekmeli yumruklu kavga kamerada #1

    Sultanbeyli’de, kaza sonrası tekmeli yumruklu kavga kamerada #2

    Sultanbeyli’de, kaza sonrası tekmeli yumruklu kavga kamerada #3

    Sultanbeyli’de, kaza sonrası tekmeli yumruklu kavga kamerada #4


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