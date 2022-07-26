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    Sultanbeyli'de Kur'an kursunda yangın

    6 katlı Kur'an kursunun yemekhane bölümünde çıkan yangın sonucu, 40 öğrenci tahliye edildi. Yangında yaralanan olmazken binada hasar oluştu.
    • 26.07.2022 - 09:21
    • Güncelleme : 26.07.2022 - 12:06
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    Sultanbeyli'de Kur'an kursunda yangın

    İstanbul Sultanbeyli'nin Turgut Reis Mahallesi'nde bulunan 6 katlı Kur'an kursu alevlere teslim oldu.

    Akgün Sokak'ta bulunan Soğuksu Erkek Kur'an Kursu'nun üst katındaki yemekhanesinde, saat 07.30 sıralarında yangın çıktı.

    Yemekhaneyi duman sardı

    Alevler kısa sürede yemekhaneyi sararken, Kur'an kursundaki yatılı kalan 40 öğrenci tahliye edildi.

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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    Sokağa şerit çekildi

    İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Polis ekipleri, sokağa şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri de hazır bekletildi.

    Yangında can kaybı ve yaralanan olmazken, yemekhanede hasar oluştu.

    "Yaralı yok"

    Yüksel Gündoğan, "Kur'an kursunda yangın çıkmış. Arkadaşlar itfaiye ekiplerini aradı. İtfaiye anında müdahale etti. Allah'a şükür yaralı yok. Çocuklar hemen tahliye edildi." dedi.


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