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    Sultanbeyli’de minibüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti

    Yolun karşısına geçmeye çalışan 46 yaşındaki yaya, panelvan minibüsün çarpması sonucu metrelerce yerde sürüklenerek hayatını kaybetti. Sürücü, kaza sonrası gözaltına alındı.
    • DHA
    • 17.12.2020 - 09:10
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    Sultanbeyli’de minibüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti

    İstanbul’un Sultanbeyli ilçesi TEM Otoyolu Mecidiye Kavşağı’nda ilerleyen Osman Gel yönetimdeki 34 DAR 693 plakalı panelvan minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan 46 yaşındaki Mustafa Kaya'ya çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle Kaya, otoyolda metrelerce sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    YOLUN ORTASINDA CAN VERDİ

    Kaza yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi aldı.

    Sağlık ekipleri Mustafa Kaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. Kaya'nın cenazesi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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    SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

    Osman Gel kaza ilgili ifadesi alınması için Sultanbeyli Polis Merkezi'ne götürüldü. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu oluştu.

    Kaza ilgili soruşturma sürüyor.

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