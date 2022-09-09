Sultanbeyli’de polisin şehit olduğu kaza: Şoför tahliye edildi

“Dur” ihtarına uymayan otomobili kovalarken motosikletiyle tıra çarpan polis şehit düştü. Kaza sonrası tutuklanan tır şoförünün ilk duruşmada tahliyesine karar verildi.

İstanbul Sultanbeyli'de görev yapan 24 yaşındaki polis memuru Hüseyin Duman, 11 Mayıs’ta şüpheli bir araca ‘dur’ ihtarında bulundu.

İkaza uymayan şüpheli bir aracı takibe alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis ekibi, kavşaktan çıkan tır ile kazaya karıştı.

Şehit oldu

Trafik kazasında aynı motosiklette bulunan 2 polis memuru ağır şekilde yaralandı.

Yaralanan ve bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan polislerden Hüseyin Duman, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Kazanın ardından tır şoförü Vedat Gökçe, tutuklandı.

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Karar duruşması

Bugün kazanın duruşması görüldü.

İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Vedat Gökçe getirildi.

Duruşmada şehit olan polis memuru Hüseyin Duman’ın babası Mustafa Duman ile kazada yaralanan polis memuru Gökmen Baykara ve taraf avukatları hazır bulundu.

“Kaza öncesinde herhangi bir siren sesi duymadım”

Sanık Vedat Gökçe suçlamaları kabul etmediğini belirterek, “Olay tarihinde yeşil ışığın yanmasıyla yola devam ettiğim sırada birden kırmızı ışığın yandığı taraftan motosiklet aracımın sol ön kısmına çarptı. Motosikletin geldiğini fark edince frene bastım ancak motosiklet sürücüsü durmadı. Kazada herhangi bir kusurum yoktur. Motosikleti gördüğüm anda yavaş olduğum için durdum ama kendisi durmadı.

Kaza olunca hemen araçtan inip baktığımda her ikisi de yaralı vaziyette olduğunu gördüm. Olay yerine gelen başka bir motorlu ekip de müdahale etti ve hastaneye kaldırıldılar. Kaza öncesinde herhangi bir siren sesi duymadım. Polis motosikleti olduğunu fark edebileceğim bir ışıkta görmedim. 4 aydır tutukluyum. Şehit ailesine başsağlığı diliyorum. Tahliyemi talep ediyorum.” dedi.

Yaralı polis “şikayetçiyim” dedi

Kaza sırasında yaralanan polis memuru Gökmen Baykara ise olay anını anlattı.

Polis memuru Baykara, “Olay günü vefat eden ekip arkadaşım Hüseyin Duman ile birlikte kaçan şahısları yakalamak amacıyla motosiklet ile peşlerine düştük. Motosiklete biner binmez çakar ve siren seslerini açtık ancak yaka kamerası açık değildi. Kovalamaca sırasında hızımız 60 km/h civarıydı.

Takip sırasında şahıslar yoldan geçti arkasında sanığın kullandığı tırla çarpıştık. Ancak kazanın nasıl olduğunu hatırlamıyorum. Çakar ve sirenler açık olduğu için tır şoförünün bizi görmesi gerektiği kanaatindeyim. Geçiş üstünlüğümüz de olduğu halde bize yol vermediği ve kazaya sebep olduğu için sanıktan şikayetçiyim.” ifadelerini kullandı.

Savcı sanığın tahliyesini talep etti

Görüşü sorulan duruşma savcısı eksik hususların giderilmesini, dosyaya sunulan bilirkişi raporunda kusur durumu, tutuklu bulunduğu süre gözetilerek sanığın tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Savcı, mahkemenin sanık hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını da istedi.

“Raporda kusurlu olduğu belirtilmiş”

Şehit polis memuru Hüseyin Duman’ın babası Mustafa Duman’da sanıktan şikayetçi olduğunu ve cezalandırılmasını istediğini belirtti.

Şikayetçi avukatı, “Dosya kapsamında yer alan kaza tespit tutanağında şehit polisimizin kusursuz olduğu belirtilmişken, daha sonra alınan raporda ise kusurlu olduğu belirtilmiş. Biz raporlar arasındaki bu çelişkinin giderilmesi için olay yerinde keşif yapılarak yeniden bilirkişiden rapor alınmasını istiyoruz. Sanığın ise bu aşamada tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep ediyoruz.” diye konuştu.

Sanığa tahliye kararı

Mahkeme heyeti, kaza tespit tutanağı ile bilirkişi raporu arasındaki çelişkinin giderilmesi için dosyanın Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi’ne gönderilerek rapor hazırlanmasına karar verdi.

DHA’nın haberine göre heyet, tutuklu sanık Vedat Gökçe’nin tutuklu kaldığı süre ve mevcut delil durumu dikkate alınarak yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmederek duruşmaya erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, polis memuru Hüseyin Duman’ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü’nde görev yaptığı anlatıldı.

11 Mayıs 2022 tarihinde polis memuru Duman’ın motosikletle Sultanbeyli ilçesindeki Fatih Bulvarı ile Beydağı Sokak birleşimindeki bulvarda ikaz ışıklarına ve megafon çağrısına uymayan çocuk M.A.A.’yı yakalamak için takip etmeye başladığı anlatıldı.

Polis memuru Hüseyin Duman’ın bu sırada Fatih Bulvarı üzerindeki ışıklı kavşakta şüpheli Vedat Gökçe’nin idaresindeki tırla çarpışarak şehit olduğu ve motosiklette bulunan polis memuru Gökmen Baykara’nın da yaralandığı kaydedildi.

Bilirkişi raporuna da yer verilen iddianamede, şüpheli Vedat Gökçe’nin tali kusurlu bulunduğu hatırlatıldı.

İddianamede şüpheli Vedat Gökçe’nin “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

Ayrıca iddianamede M.A.A. hakkında ayrı bir soruşturma yürütüldüğü belirtilmişti.