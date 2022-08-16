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    Sultanbeyli’de, TEM’e çıkan şahıs kaza yaptırdı

    TEM otoyoluna çıkıp karşıya geçmeye çalışan bir şahıs, trafiği birbirine kattı. Şahsa çarpmamak için yavaşlayan araç ile arakasındaki araç çarpıştı.
    • 16.08.2022 - 10:11
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    Sultanbeyli’de, TEM’e çıkan şahıs kaza yaptırdı

    İstanbul Sultanbeyli’de, geçen pazar günü, TEM otoyoluna çıkan bir şahıs yürekleri ağza getirdi.

    Bosna Bulvarı mevkisinde, elinde poşet olan bir yaya bir süre emniyet şeridinde bekledi.

    Daha sonra tehlikeye aldırmadan otoyola yürümeye başlayan yaya, seyir halindeki araçlara aldırış etmede yolun ortasında beklemeye başladı.

    Kazaya neden oldu, beklemeye devam etti

    DHA’nın haberine göre; bir sürücü, yayaya çarpmamak için frene basınca arkasındaki araç duramadı.

    İki araç çarpışırken, yaya yolun ortasında beklemeye devam etti.

    Yaşanan anlar, saniye saniye kameraya yansıdı.

    Sultanbeyli’de, TEM’e çıkan şahıs kaza yaptırdı VİDEO

    Sultanbeyli’de, TEM’e çıkan şahıs kaza yaptırdı #1

    Sultanbeyli’de, TEM’e çıkan şahıs kaza yaptırdı #2

    Sultanbeyli’de, TEM’e çıkan şahıs kaza yaptırdı #3


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