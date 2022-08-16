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Sultanbeyli’de, TEM’e çıkan şahıs kaza yaptırdı

Sultanbeyli’de, TEM’e çıkan şahıs kaza yaptırdı

TEM otoyoluna çıkıp karşıya geçmeye çalışan bir şahıs, trafiği birbirine kattı. Şahsa çarpmamak için yavaşlayan araç ile arakasındaki araç çarpıştı.