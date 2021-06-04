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    Sultanbeyli'de uyuşturucu satıcısı, polis tarafından kovalandı

    Polis denetiminde durdurulan taksiden inip kaçmaya başlayan yolcu yaşanan kovalamacayla yakalanırken, yolcunun kaçmak isterken takside bıraktığı kutudan 5 kilo uyuşturucu çıktı.
    • DHA
    • 04.06.2021 - 10:31
    • Güncelleme : 04.06.2021 - 10:39
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    Sultanbeyli'de uyuşturucu satıcısı, polis tarafından kovalandı

    İstanbul Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan rutin denetim sırasında durdurulan taksideki yolcu, aniden kapıyı açtı ve araçtan inerek kaçmaya başladı.

    Polisler de hemen kaçan şüphelinin peşine düştü. Yaşanan kovalamacada yolcu, denetim noktasının yakınındaki karakoldan çıkan polisler tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

    5 KİLO BONZAİ YAKALANDI

    Polis, yolcunun takside bıraktığı kutuyu açtığında ise 5 kilo bonzai ele geçirdi.

    TUTUKLANDI

    H.Ö. olduğu ve 3 ayrı suçtan poliste kaydı olduğu öğrenilen yolcu, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin kaçma anı ve gözaltına alınması kameralara yansıdı.

    Sultanbeyli de uyuşturucu satıcısı, polis tarafından kovalandı #1


    Sultanbeyli de uyuşturucu satıcısı, polis tarafından kovalandı #2

    Sultanbeyli de uyuşturucu satıcısı, polis tarafından kovalandı #3

    Sultanbeyli de uyuşturucu satıcısı, polis tarafından kovalandı #4

    Sultanbeyli de uyuşturucu satıcısı, polis tarafından kovalandı #5

    Sultanbeyli de uyuşturucu satıcısı, polis tarafından kovalandı #6

    Sultanbeyli de uyuşturucu satıcısı, polis tarafından kovalandı #7

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