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    Sultangazi'de asker eğlencesinde yolu kapattılar

    Asker uğurlamak için bir araya gelen vatandaşların konvoy sırasında sebep olduğu o anlar kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 01.08.2021 - 10:44
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    Sultangazi'de asker eğlencesinde yolu kapattılar

    İstanbul Sultangazi'de asker uğurlamasında istenmeyen görüntüler ortaya çıktı.

    Akşam saatlerinde asker uğurlaması için bir araya gelen vatandaşlar, oluşturdukları konvoy ile trafiğin yoğun olduğu noktalardan biri olan Eski Edirne Asfaltı Caddesi'ni kapatıp oyun oynadı.

    SÜRÜCÜLERDEN KORNALI TEPKİ

    Caddede uzun kuyruklar oluşurken diğer sürücüler ise korna basarak tepki gösterdi.

    Sultangazide asker eğlencesinde yolu kapattılar #1

    YOLLARDA ZİKZAK ÇİZDİLER

    Bir başka asker uğurlamasında ise bir araya gelen vatandaşlar araçlarıyla konvoy yaptı. Sultangazi Arnavutköy yolunun Habibler mevkiinde konvoydakiler zikzak çizerek trafiği tehlikeye düşürdü. O anlar seyir halindeki bir başka araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

    Sultangazi'de asker konvoyu yolu kapattı

    Sultangazide asker eğlencesinde yolu kapattılar #2

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