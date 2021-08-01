Sultangazi'de asker eğlencesinde yolu kapattılar

Asker uğurlamak için bir araya gelen vatandaşların konvoy sırasında sebep olduğu o anlar kameraya yansıdı.

İstanbul Sultangazi'de asker uğurlamasında istenmeyen görüntüler ortaya çıktı.

Akşam saatlerinde asker uğurlaması için bir araya gelen vatandaşlar, oluşturdukları konvoy ile trafiğin yoğun olduğu noktalardan biri olan Eski Edirne Asfaltı Caddesi'ni kapatıp oyun oynadı.

SÜRÜCÜLERDEN KORNALI TEPKİ

Caddede uzun kuyruklar oluşurken diğer sürücüler ise korna basarak tepki gösterdi.

YOLLARDA ZİKZAK ÇİZDİLER

Bir başka asker uğurlamasında ise bir araya gelen vatandaşlar araçlarıyla konvoy yaptı. Sultangazi Arnavutköy yolunun Habibler mevkiinde konvoydakiler zikzak çizerek trafiği tehlikeye düşürdü. O anlar seyir halindeki bir başka araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Sultangazi'de asker konvoyu yolu kapattı