Sultangazi'de bisikletini çaldıkları çocuğu dövdüler

Yaşıtları tarafından bisikleti çalınan Umut Ali'nin çocuklara tepki gösterip, darbedildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Cebeci Mahallesi'ndeki bir binaya giren iki çocuk, iddiaya göre içeride bulunan bisikleti çaldı.

Bisikletinin çalındığını fark eden Umut Ali Bülbül (10), iki çocuğun peşinden koştu.

ÇOCUKLARIN SALDIRISINA UĞRADI

Evlerinin iki sokak aşağısında yaşıtlarına yetişen Umut Ali, burada iki çocuk tarafından darbedildi. Çocuklara karşılık veren Umut Ali, iddiaya göre bıçakla korkutuldu. Olay esnasında yoldan geçen bir kadının tepki göstermesi üzerine iki çocuk olay yerinden uzaklaşırken, küçük Umut Ali eve giderek yaşananları annesine anlattı.

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ŞİKAYETTE BULUNDULAR

Çocukların bulmak için olayın yaşandığı sokağa giden anneyi gören iki çocuk, çaldıkları öne sürülen bisikletle koşarak kaçtı. Anne durumu eşi İbrahim Bülbül'e anlattı. Bülbül, polis merkezinde iki çocuktan şikayetçi oldu.

“'SENİ BIÇAKLARIZ' DİYE TEHDİT ETMİŞLER"

Yaşanları anlatan baba İbrahim Bülbül, “Akşam saatlerinde 9 ila 10 yaşlarında üç tane çocuk oturduğumuz sokaktaki binaların ziline basıyorlar. Yan binada bir şey bulamayınca bizim binanın ziline basıyorlar. Ufak çocuk açınca korkutuyorlar. Çocuğum yukarı çıkıyor. Bu sırada bisikleti çalıp gidiyorlar. Bizim çocuğumuz da onların peşinden gidiyor. Aralarında bir arbede yaşanıyor. Çocuğuma bıçak gösteriyorlar, 'seni bıçaklarız' deyip dövüyorlar. Çocuğumun vücudunda darp izleri var. Çocukların ailelerine sesleniyorum. Herkes çocuklarına sahip çıksın. Çocukları nereye giderse, araştırsınlar." dedi.

"KORKUP YARDIM İSTEDİM"

Umut Ali ise çok korktuğunu belirterek çevredeki bir kadından yardım istediğini söyledi. Kendisine bıçak gösterildiğini söyleyen küçük çocuk, “Yoldan geçen abla yardım edince beni bıraktılar. Ben de evime doğru kaçtım." diye konuştu.

Yaşanan olay ise çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.