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- Sultangazi'de büyüklerin kavgasında küçük çocuk ezildi
Sultangazi'de büyüklerin kavgasında küçük çocuk ezildi
- 04.09.2022 - 13:26
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde seyir halindeki bir sürücü sokak arasındaki bir kişiyle tartışaya başladı.
Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma srücünnü araçtan inmesiyle şiddetlendi ve kavgaya dönüştü.
Tansiyon düşmek bilmedi
Mahalle sakinleri tarafından engellenmeye çalışılan olayda tarafların tansiyonu düşmedi.
Öfkeli sürücü, bir vatandaş tarafından aracına bindirilmeye çalışıldı. Aracına binmek istemeyen şahıs bu defa kendisini uzaklaştırmak isteyen kişiyle tartışmaya başladı.
O anlar kaydedildi
Bunun üzerine kavga bir kez daha büyüdü ve taraflar birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı.
O anlar evlerinden kavgayı izleyenler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.
Sultangazi'de büyüklerin kavgasında küçük çocuk ezildi VİDEO
Küçük çocuk ezilme tehlikesi yaşadı
Görüntülerde, kavgayı izleyen ve arbedenin ortasında kalan küçük bir çocuğun ezilme tehlikesi yaşadığı görüldü.
İHA'nın aktarımına göre; taraflar gözü dönen ve yere düşerek kavganın arasında kalan küçük çocuğa aldırış etmeden kavga etmeye devam ederken, şans eseri durumu fark eden bir kişi ise çocuğu kucağına alarak bölgeden uzaklaştırdı.