Ara sokakta bir sürücü ve vatandaş tarafından henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma alevlenerek yumruklu kavgaya döndü. Öfkeli grup arasındaki arbedede bir çocuk ezilme tehlikesi yaşadı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde seyir halindeki bir sürücü sokak arasındaki bir kişiyle tartışaya başladı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma srücünnü araçtan inmesiyle şiddetlendi ve kavgaya dönüştü.

Tansiyon düşmek bilmedi

Mahalle sakinleri tarafından engellenmeye çalışılan olayda tarafların tansiyonu düşmedi.

Öfkeli sürücü, bir vatandaş tarafından aracına bindirilmeye çalışıldı. Aracına binmek istemeyen şahıs bu defa kendisini uzaklaştırmak isteyen kişiyle tartışmaya başladı.

O anlar kaydedildi

Bunun üzerine kavga bir kez daha büyüdü ve taraflar birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı.

O anlar evlerinden kavgayı izleyenler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Sultangazi'de büyüklerin kavgasında küçük çocuk ezildi VİDEO



Küçük çocuk ezilme tehlikesi yaşadı

Görüntülerde, kavgayı izleyen ve arbedenin ortasında kalan küçük bir çocuğun ezilme tehlikesi yaşadığı görüldü.

İHA'nın aktarımına göre; taraflar gözü dönen ve yere düşerek kavganın arasında kalan küçük çocuğa aldırış etmeden kavga etmeye devam ederken, şans eseri durumu fark eden bir kişi ise çocuğu kucağına alarak bölgeden uzaklaştırdı.