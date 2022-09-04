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    Sultangazi'de büyüklerin kavgasında küçük çocuk ezildi

    Ara sokakta bir sürücü ve vatandaş tarafından henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma alevlenerek yumruklu kavgaya döndü. Öfkeli grup arasındaki arbedede bir çocuk ezilme tehlikesi yaşadı.
    • 04.09.2022 - 13:26
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    Sultangazi'de büyüklerin kavgasında küçük çocuk ezildi

    İstanbul'un Sultangazi ilçesinde seyir halindeki bir sürücü sokak arasındaki bir kişiyle tartışaya başladı.

    Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma srücünnü araçtan inmesiyle şiddetlendi ve kavgaya dönüştü.

    Tansiyon düşmek bilmedi

    Mahalle sakinleri tarafından engellenmeye çalışılan olayda tarafların tansiyonu düşmedi.

    Öfkeli sürücü, bir vatandaş tarafından aracına bindirilmeye çalışıldı. Aracına binmek istemeyen şahıs bu defa kendisini uzaklaştırmak isteyen kişiyle tartışmaya başladı.

    Sultangazi de büyüklerin kavgasında küçük çocuk ezildi #1

    O anlar kaydedildi

    Bunun üzerine kavga bir kez daha büyüdü ve taraflar birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı.

    O anlar evlerinden kavgayı izleyenler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

    Sultangazi'de büyüklerin kavgasında küçük çocuk ezildi VİDEO

    Küçük çocuk ezilme tehlikesi yaşadı

    Görüntülerde, kavgayı izleyen ve arbedenin ortasında kalan küçük bir çocuğun ezilme tehlikesi yaşadığı görüldü.

    İHA'nın aktarımına göre; taraflar gözü dönen ve yere düşerek kavganın arasında kalan küçük çocuğa aldırış etmeden kavga etmeye devam ederken, şans eseri durumu fark eden bir kişi ise çocuğu kucağına alarak bölgeden uzaklaştırdı.

    Sultangazi de büyüklerin kavgasında küçük çocuk ezildi #2


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