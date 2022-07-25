İstanbul Sultangazi'de seyir halindeki otomobilin çarptığı yavru kedi, çocukların götürdüğü esnaf tarafından kalp masajı ile hayata döndürüldü.

Geçen pazartesi günü akşam saatlerinde, Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde, cadde üzerinde esnaf olan Furkan Demir'in (24) baktığı anne kedinin yavrusu, caddeden uzaklaşarak ara sokağa girdi. Bu sırada seyir halindeki otomobil, yavru kediye çarptı.

Çocuklar ağlayarak kediyi esnafa götürdü

Otomobil sürücüsü yoluna devam ederken o anlara tanık olan çocuklar, kediyi alarak Furkan Demir'in yanına getirdi. Kediyi yerden alarak Demir'e getiren, zihinsel engelli olduğu öğrenilen çocuğun ağladığı görüldü. Elindeki yavru kediyi, tezgahın üzerine bırakan çocuklar, yaşananları Demir'e anlattı.

Sultangazi'de esnaf, yavru kediyi kalp masajıyla kurtardı - VİDEO

Yavru kediyi kalp masajıyla kurtardı

DHA'nın haberine göre; Demir, iş yerinin önüne bırakılan ve kalbi durduğunu fark ettiği kediye kalp masajı yapmaya başladı. Yaklaşık 10 dakika boyunca kalp masajı yapan Demir, yavru kediyi hayata döndürdü. Anne kedi ise olan bitenleri izleyerek, bir an olsun bulunduğu bölgeden ayrılmadı. Yavru kediyi anne kedinin yanına bırakan Demir, daha sonra tesadüfen olay yerinden geçen ve Beykoz'da hayvan barınağında çalıştığı öğrenilen kişiye kediyi teslim etti. Yavru kedi, Beykoz'daki barınağa götürüldü. Tedavisi devam eden kedinin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Aralıksız 10 dakika kalp masajı yaptı

Yaşananları anlatan Furkan Demir, "İş yerimi kapatmaya hazırlanıyordum. Bir anda mahallenin çocukları ağlayarak, ellerinde kedi koşarak yanıma geldi. Bir baktım ellerinde benim bakımını üstlendiğim kedi vardı. Gelen çocuklardan elinde kedi olan çocuk zihinsel olarak engelli. O da beni çok şaşırttı. Küçük kardeşimizin bu şekilde duyarlı davranması beni gerçekten çok mutlu etti. İyi getirdi, getirmeyebilirdi. O an ben bir şoka girdim, ne yapacağımı şaşırdım. Kediye elimi bile süremedim. Çocuğa kediyi iş yerinin önüne koymasını söyledim ve dışarı çıktım. Kedinin can çekiştiğini gördüm. 'Allah'ım ne yapacağımı bilmiyorum. Elime şifa ver' diyerek, kalp masajı yapmaya başladım. Aralıksız 10 dakika boyunca kalp masajını sürdürdüm. Bir ara kafamı kaldırdığımda anne kedi ile göz göze geldim. Normalde anne kedi hasta ve yavruları varken yanına kimseyi yaklaştırmaz. Anne kediye baktığımda 'Lütfen bana yardım et ve onu hayata döndür' gibisinden bir bakış attığını gördüm. O an gerçekten çok etkilendim. Kalp masajına devam ederken kediden nabız aldığımı hissettim. Kedi hayata dönüştü. O an dünyalar benim oldu. Yavru kediyi bizi izleyen annesinin yanına götürdüm. Belki annesi bir şeyler yapar diye düşündüm. Annesi, yavrusunu biraz yaladı, başından ayrıldı. Bu sırada mahalleden tanıdığım ve Beykoz'da barınakta çalıştığını bildiğim bir ağabeyim yanımızdan geçti. Kediyi ona teslim ettim. O da Beykoz'da barınağa götürerek, veterinerliğe bıraktı. Şu anda yavru kedinin sağlık durumu iyi. Umarım en kısa zamanda aramıza tekrar katılır." dedi.

"Annesi iki gün boyunca miyavladı"

Yaşanan olaydan sonra kendisinin ve anne kedinin psikolojik travma yaşadığını söyleyen Demir, "Psikolojik olarak anne kedi de, ben de çok yıprandık. İki gün boyunca benim gözüme uyku girmedi. Anne kedi de iki gün boyunca miyavladı. Hiçbir kedinin bu kadar acı bir şekilde miyavladığını görmedim. Anne kedi şu anda yavrusuna kalp masajı yaptığım yerde yatıyor. Normalde insanlardan uzak duran bir kedi. İnsanların ayak yolu olan bir alanda asla yatmaz. Ama yaşanılan olaydan sonra o noktadan hiç kalkmıyor." diye konuştu.

"İlk defa kalp masajı yaptım"

İlk defa kalp masajı yaptığını belirten Demir, "Nasıl olacağını bilmiyordum. 'Allah'ım sadece hayvanın kalbinin yerini biliyorum. Ne olur elime şifa ver dedim. Bu konuda herhangi bir profesyonel eğitimim yok. Ya da o meslek üzerinde herhangi bir çalışmışlığım yok. Sadece o anki reaksiyonla yaptım." dedi.