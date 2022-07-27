Darbedildiğini öne süren kadın şikayetçi olduğu kadınlarla hastane önünde tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, taraflar birbirlerine tekme, tokat ve terliklerle saldırdı.

İstanbul Sultangazi'de, geçen pazar günü iki grup kadın arasında tartışma yaşandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

‘Beni dövdüler’ deyip, şikayetçi oldu

Taraflardan biri, tartıştığı kişilerin kendisine saldırdığını ve darbettiğini öne sürerek, şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine polis, darp raporu almak için kadını Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü.

Sultangazi’de kadınların kavgası: Terliklerle birbirlerine saldırdılar VİDEO



Hastane önünde beklediler

Acil servis önüne gelen karşı taraf, darbetmedikleri halde kendilerinden şikayetçi olduğunu iddia ettikleri kadının hastaneden çıkmasını bekledi.

Hastanedeki işlemlerin ardından polis merkezi amirliğine götürüleceği sırada şikayetçi kadın ile dışarıda bekleyen karşı grup sözlü tartıştı.

Terliklerle birbirine girdiler

DHA’nın haberine göre tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Polislere rağmen kadınlar tekme, tokat ve terlikleriyle birbirlerine saldırdı.

Polis, güçlükle ayırdığı iki tarafı da karakola götürdü.