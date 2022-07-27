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- Sultangazi’de kadınların kavgası: Terliklerle birbirlerine saldırdılar
Sultangazi’de kadınların kavgası: Terliklerle birbirlerine saldırdılar
- 27.07.2022 - 09:37
- Güncelleme : 27.07.2022 - 09:46
İstanbul Sultangazi'de, geçen pazar günü iki grup kadın arasında tartışma yaşandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
‘Beni dövdüler’ deyip, şikayetçi oldu
Taraflardan biri, tartıştığı kişilerin kendisine saldırdığını ve darbettiğini öne sürerek, şikayetçi oldu.
Şikayet üzerine polis, darp raporu almak için kadını Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü.
Sultangazi’de kadınların kavgası: Terliklerle birbirlerine saldırdılar VİDEO
Hastane önünde beklediler
Acil servis önüne gelen karşı taraf, darbetmedikleri halde kendilerinden şikayetçi olduğunu iddia ettikleri kadının hastaneden çıkmasını bekledi.
Hastanedeki işlemlerin ardından polis merkezi amirliğine götürüleceği sırada şikayetçi kadın ile dışarıda bekleyen karşı grup sözlü tartıştı.
Terliklerle birbirine girdiler
DHA’nın haberine göre tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Polislere rağmen kadınlar tekme, tokat ve terlikleriyle birbirlerine saldırdı.
Polis, güçlükle ayırdığı iki tarafı da karakola götürdü.