İki farklı adres için siparişe çıkan kurye, birinci siparişi teslim ederken ikinci siparişi çaldırdı. Çalınma anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da son zamanlarda motosiklet ile sipariş götüren kuryeler hırsızlık olaylarıyla çok sık karşılaşıyor.

Geçtiğimiz cumartesi günü saat 21.30'da Sultangazi'deki Malkoçoğlu Mahallesi'nde bulunan iki farklı adrese siparişleri getiren motokurye, ilk siparişini vermek üzere bir binaya girdi.

Bu sırada sokakta bulunan iki kişi, motokurye Resul Yıkıcı'nın binaya girmesini fırsat bilerek, sepette bulunan ikinci siparişi çalmak için harekete geçti.

Sepetindeki ikinci sipariş çalındı

Şüphelilerden biri, motokuryenin binadan çıkıp, çıkmadığını anlamak için yürüyormuş gibi yaparak, binaya baktı. Daha sonra motosikletin yanına gelen kişi, sepetteki ikinci siparişi çaldı. Ardından sokağın başında bekleyen arkadaşıyla kaçtı.

Sultangazi'de kuryenin motosikletindeki sipariş çalındı VİDEO



Güvenlik kamerasından izledi

İlk siparişini teslim eden kurye, binadan çıktıktan sonra sepetteki siparişi kontrol etti. Siparişin yerinde olmadığını gören Resul Yıkıcı, şaşkınlık yaşadı.

Çevredekilere motosikletin sepetindeki siparişin yerinde olmadığını ve görüp, görmediklerini soran kurye, daha sonra bir iş yerinin güvenlik kameralarını izlediğinde ikinci siparişin çalındığını gördü.

"Paket çalma olaylarıyla çok sık karşılaşıyoruz"

O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, yaklaşık 10 yıldır motokuryelik yapan Resul Yıkıcı, "Paket çalma olaylarıyla çok sık karşılaşıyoruz. Genelde iki yan binaya iki farklı sipariş veriyorlar. Kurye ilk siparişi teslim ettiğinde, siparişi verenler ikinci siparişi çalıyor. Bunlara çok dikkat etmeye çalışıyoruz. Bazı bölgelerde bu çok sık oluyor. Bununla ilgili motokurye arkadaşlarımızı uyarıyoruz. Ama yine de bunun önüne geçemiyoruz. Son yaşanan olayın tesadüfen geliştiğini düşünmüyorum. Bu işi devamlı yaptıklarını düşünüyorum. Çünkü meslektaşımız binaya girer girmez, sokakta bulunan kişi gelip paketi hemen alıp kayboluyor. Çalınan siparişlerin masrafını çalışmış olduğumuz firmalar karşılıyor." dedi.













