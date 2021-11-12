Euro
11.3809
0.27%
Dolar
9.9299
0.27%
Altın
593.48
0.04%
Borsa
1.637
0.74%
Bitcoin
644.022
-1.73%
BTXN Coin
22.00
-4.34%
8ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 8 C

    Sultangazi’de, lokantaya kurusıkı tabanca ile girip ateş etti

    Ordu Caddesi’nde bir lokantaya giren S.Y. isimli şahıs, elindeki kurusıkı tabancayla yere ateş etti. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen S.Y.’nin o anları, kameraya da yansıdı.
    • DHA
    • 12.11.2021 - 10:15
    • Güncelleme : 12.11.2021 - 10:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sultangazi’de, lokantaya kurusıkı tabanca ile girip ateş etti

    İstanbul’un Sultangazi ilçesi Ordu Caddesi'nde, 5 Kasım günü akşam saatlerinde, uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen 21 yaşındaki S.Y., elinde tabancayla lokantaya girdi.

    Tabancayı lokanta sahibi ve çalışanlara doğrultan S.Y., bir el de yere ateş etti.

    S.Y.'nin elindeki silahın gerçek olduğu düşünülerek büyük panik yaşandı.

    MÜŞTERİLER ARAYA GİRDİ

    Lokantada bulunan müşterilerin araya girmesiyle dışarı çıkartılan S.Y., olay yerinden uzaklaşırken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

    KAMERAYA YANSIDI

    Öte yandan, yaşananlar lokantanın güvenlik kameralarına yansıdı.

    Görüntülerde, S.Y.'nin elindeki silahla bir anda içeri girerek, lokanta sahibine silah doğrulttuğu, bir el yere ateş ettiği, müşterilerin ve bir çalışanın araya girerek S.Y.'yi dışarı çıkardığı anlar yer aldı.

    Sultangazi’de, lokantaya kurusıkı tabanca ile girip ateş etti ViDEO

    GÖZALTINA ALINDI

    Polis, S.Y.'yi kısa sürede elindeki tabanca ile yakalayarak gözaltına aldı.

    Yapılan incelemede, tabancanın kurusıkı olduğu tespit edildi.

    Sultangazi’de, lokantaya kurusıkı tabanca ile girip ateş etti #1

    Sultangazi’de, lokantaya kurusıkı tabanca ile girip ateş etti #2

    Sultangazi’de, lokantaya kurusıkı tabanca ile girip ateş etti #3

    Sultangazi’de, lokantaya kurusıkı tabanca ile girip ateş etti #4

    Sultangazi’de, lokantaya kurusıkı tabanca ile girip ateş etti #5

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir