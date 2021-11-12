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- Sultangazi’de, lokantaya kurusıkı tabanca ile girip ateş etti
Sultangazi’de, lokantaya kurusıkı tabanca ile girip ateş etti
- DHA
- 12.11.2021 - 10:15
- Güncelleme : 12.11.2021 - 10:44
İstanbul’un Sultangazi ilçesi Ordu Caddesi'nde, 5 Kasım günü akşam saatlerinde, uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen 21 yaşındaki S.Y., elinde tabancayla lokantaya girdi.
Tabancayı lokanta sahibi ve çalışanlara doğrultan S.Y., bir el de yere ateş etti.
S.Y.'nin elindeki silahın gerçek olduğu düşünülerek büyük panik yaşandı.
MÜŞTERİLER ARAYA GİRDİ
Lokantada bulunan müşterilerin araya girmesiyle dışarı çıkartılan S.Y., olay yerinden uzaklaşırken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
KAMERAYA YANSIDI
Öte yandan, yaşananlar lokantanın güvenlik kameralarına yansıdı.
Görüntülerde, S.Y.'nin elindeki silahla bir anda içeri girerek, lokanta sahibine silah doğrulttuğu, bir el yere ateş ettiği, müşterilerin ve bir çalışanın araya girerek S.Y.'yi dışarı çıkardığı anlar yer aldı.
Sultangazi’de, lokantaya kurusıkı tabanca ile girip ateş etti ViDEO
GÖZALTINA ALINDI
Polis, S.Y.'yi kısa sürede elindeki tabanca ile yakalayarak gözaltına aldı.
Yapılan incelemede, tabancanın kurusıkı olduğu tespit edildi.