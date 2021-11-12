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Sultangazi’de, lokantaya kurusıkı tabanca ile girip ateş etti

Sultangazi’de, lokantaya kurusıkı tabanca ile girip ateş etti

Ordu Caddesi’nde bir lokantaya giren S.Y. isimli şahıs, elindeki kurusıkı tabancayla yere ateş etti. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen S.Y.’nin o anları, kameraya da yansıdı.