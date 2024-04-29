'Filistin' yeni müfredat taslağında Filistin'de yaşanan insanlık dramından Türkiye-Ermenistan ilişkilerine, Kıbrıs'a kadar pek çok önemli konu, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adını taşıyan müfredat taslağında yer aldı.

ensonhaber.com

Milli Eğitim Bakanlığı, müfredat değişikliğine gidiyor.

Bu kapsamda yeni müfredatın taslağı netleşti.

Yeni müfredatta, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersine güncel gelişmeler doğrultusunda önemli eklemeler ve güncellemeler yapıldı.

Bölgesel konulara geniş yer verildi

Özellikle Türkiye'yi ilgilendiren bölgesel konulara geniş yer verildi. Filistin'de yaşanan gelişmeler müfredatta geniş yer buldu. Daha önce 'Siyonizm Sorunu' olarak ele alınan konu, 'Siyonist hareketler, Filistin meselesi ve sömürgeciliğin şekil değiştirmesi' şeklinde genişletildi.

Güncel konular müfredat taslağında

'Pontus Meselesi, Ermeni Sorunu' başlıkları 'Asılsız Pontus İddiaları, Asılsız Ermeni İddiaları” şeklinde değiştirildi.

Taslakta, “Dağlık Karabağ Sorunu”, “Türkiye’nin deniz jeopolitiği”, “sığınmacı sorunu” gibi konular da güncellenerek yer aldı.

Terörle mücadele de müfredatta olacak

Yeni müfredat taslağında, öğretmenlerden "Kıbrıs'taki Türklerin uğradığı haksızlıklar" ile ilgili rapor hazırlamaları istenebilecek. Öğrencilerden, ASALA terör örgütünün şehit ettiği diplomatlar hakkında araştırma yapmaları ve verilen mücadelenin Türkiye’nin demokratikleşmesi sürecine etkileri üzerinde durmaları istenecek. Öğrenciler, ders kapsamında bir de “Şehit Diplomatlar Albümü” oluşturacak.

PKK/PYD, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri üzerinden milli güvenliği tehdit eden unsurların ve terörle mücadelenin Türkiye’nin demokratikleşmesi sürecine etkileri üzerinde durulacak.

Öğrenciler, girişimci ve insani dış politika anlayışı çerçevesinde Türkiye’nin faaliyetleri ve diplomasi çabalarını yakından tanıma imkanı da bulacak.