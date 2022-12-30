Sultangazi'de montu çalmaya gitti otomobili alıp gözden kayboldu

Şantiyeye girerek montların cebinden para çalan şahıs, bulduğu anahtarı gözüne kestirince sokakta bulunan otomobili de alıp gözden kayboldu.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde, akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı yaşandı.

Şantiyeye gelen bir şüpheli, inşaat çalışanlarının günlük giysilerinin bulunduğu kata yöneldi.

Şüpheli, inşaat ustası Murat Karakuzu'ya ait montu üzerine giyip, yeğenine ait pantolondan da 300 lira alarak oradan uzaklaştı.

Montun cebindeki anahtarı fark etti

Yaklaşık 10 dakika sonra montun iç cebindeki otomobil anahtarını fark eden şüpheli, inşaatın bulunduğu sokağa geri geldi.

Sokağın başında bir süre oyalanan kişi, anahtarı cebinden çıkarmadan kilit açma tuşuna bastı.

Şüpheli otomobili çaldı

Kilidi açılan otomobilin yanına giden şüpheli, otomobili çalıştırıp olay yerinden uzaklaştı.

Otomobilinin yerinde olmadığını gören yeğeni, amcası Murat Karakuzu'ya haber verdi.

Karakuzu, otomobilinin çalındığını anlayınca, montunun da yerinde olmadığını gördü.

Aracını 20 gün önce aldı

Karakuzu, polise ihbarda bulundu. Karakuzu, otomobilini 20 gün önce 500 bin liraya aldığını söyledi.

"Anahtarı çıkarmadan kilit açma düğmesine basıyor"

Murat Karakuzu, "Ben bu inşaatın ince işçiliğini yapıyorum. Öğrenci olan yeğenim okul harçlığını çıkarmak için gelip yanımda çalıştı. Biz inşaatın alt katında çalışırken, hırsız gündüz vakti inşaata giriyor. Bizim günlük kıyafetlerimizin bulunduğu odaya giriyor. Yeğenimin pantolon cebindeki 300 lirayı alıyor. Benim de montumu üzerine giyerek çıkıp, gidiyor. Montun cebinde aracımın anahtarı vardı.

Anahtarı fark edince geri geliyor. Yeğenim gelip, araban gitti deyince hemen dışarı koştum ancak, yakalayamadım. Çevredeki kamera görüntülerini izleyince, montumu giydikten sonra çıkıp giden hırsızın 10 dakika sonra yavaş yavaş sokağa doğru geldiğini gördük. Montumda bulunan anahtarı çıkarmadan kilit açma düğmesine basıyor. Aracımın bu şekilde yerini tespit edince, yanına geliyor ve aracı alıp gidiyor." diye konuştu.

"10 yıllık birikimimi sermayemi alıp götürdü"

Birikmiş parası ev almaya yetmeyince, biraz da borçlanarak yaklaşık 20 gün önce aracını aldığını anlatan Karakuzu, "Hırsız, 10 yıllık birikimimi, sermayemi alıp, götürdü. Yaşadığımız bu olay ailemin de psikolojisini bozdu." dedi.

O anlar kayıt altına alındı

İHA'nın haberine göre, öte yandan hırsızlık anları çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.