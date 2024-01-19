Sultangazi'de park halindeyken freni boşalan minibüsün çarptığı çocuk öldü Sultangazi'de park halindeyken freni boşalan minibüsün çarptığı 13 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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AA & Ensonhaber

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde, sürücü Gökhan S. (41) tarafından 75. Yıl Mahallesi 1258. Sokak'ta park edilen minibüs, kısa bir süre sonra freni boşalınca yokuş aşağı hızla ilerlemeye başladı.

Sokakta oynayan Yusuf'a çarptı

Kontrolden çıkan araç, sokakta oyun oynayan Yusuf Y'ye çarptıktan sonra sokağın sonundaki binanın demir korumalarını aşarak bina boşluğuna düştü.

Ağır yaralı çocuk kurtarılamadı

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan çocuğu hastaneye kaldırdı. Yusuf Y. hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Minibüs, kurtarıcı yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.

Sürücü Gökhan S. gözaltına alındı.