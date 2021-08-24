Tek yönlü yolda bir süredir çalışmayan kapanlar yenilendi. Sokağa tersten giren yaklaşık 70 aracın tekeri patladı.

İstanbul’un Sultangazi ilçesine bağlı 50.Yıl Mahallesi'nde, tek yönlü cadde ve sokaklara hatalı girenlerin trafik yoğunluğuna neden olduğu gerekçesiyle şikayetler artınca, bazı cadde ve sokaklara kapanlar yerleştirildi.

Zamanla kullanılamaz hale gelen kapanlar, birkaç gün önce yenilenerek aktif hale getirildi.

Kısa sürede birçok sürücü, kapanlardan geçerek lastiğini patlattı.

Çevre esnafı sürücüleri uyarmak için kağıda ‘Dikkat kapan var’ yazarak assa da sürücüler dikkat etmeyince kazalar ardı ardına geldi.

Esnafın iddiasına göre, 4 gün içinde 70’e yakın arabanın lastiği patladı.

KAMERAYA YANSIDI

Kapanı görmeyen ve araçların lastiğini patlatan sürücülerin görüntüleri, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, sürücülerin kapanı geçtikten sonra lastiklerin patladığı, sürücülerin araçlardan inerek çaresizlik içinde kaldığı görüldü.

Sultangazi’de tek yönlü yola koyulan kapan, arabaların lastiğini patlattı VİDEO



“LEVHAYI BİZ KENDİMİZ KOYDUK”

Çevre esnafından Hasan Akgün, olaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“4 gün önce buraya kapan yaptılar. Şu gördüğünüz levhayı biz kendimiz koyduk. Bu sabah bile 4-5 aracın lastiği patladı burada. 60-70'e yakın araç teker patlattı.”





“SÜREKLİ LASTİK SESİ GELİYOR”

Esnaf Kenan Çiçek ise, "Buraya 1,5 sene önce kapan kuruldu. Bir hafta kaldı. Bir hafta sonra kapan kullanılmaz hale geldi. Buranın kapalı olduğunu bilen sürücüler, kapalı sanıp bilmeden kapana giriyor. Bu kapan az ileriye yapılsa sorun olmayacak. Şu ana kadar az 70 tane araç kapana girdi. Her akşam evde 'güm güm' diye lastik sesleri duyuyoruz. Ben tam sokağın köşesinde oturuyorum ve sürekli lastik sesi geliyor." diye konuştu.

“BU KAPAN MİLLETE KÜLFET”

Sürücü Ekrem Karaca da şu ifadeleri kullandı:

“Karşı yola geçecektim. Daha önce kapan yoktu burada. Bu kapan millete külfet. Ben de son anda fark ettim. Fark etmesem benim de tekerleğim patlayacaktı.”





“KİMİN NE YAPTIĞI BELLİ DEĞİL”

Sürücü Suat Uyanık ise, "Normalde kapalıydı kapan, şimdi açmışlar kimin ne yaptığı belli değil. Kapanı son anda fark ettim, yoksa 4 lastiğim birden patlayacaktı." dedi.

“SÜREKLİ BU CADDEYİ KULLANIRIM İLK KEZ KAPAN GÖRDÜM”

Sürücü Ferhat Öz, "Bence kapan var tabelasının acilen karşı caddeye de koyulması lazım. Sokak madem terse neden oraya koyuluyor. Dubayı fark etmeseydim, benim de lastiklerim patlayacaktı. Sürekli bu caddeyi kullanırım ilk kez kapan gördüm.” ifadelerini kullandı.