Sultangazi'de tırnakçılık yapan kadınlar sopalarla kovalandı

Kucağında bebekleri olan 4 kadının, tırnakçılık yöntemiyle esnafı dolandırmaya çalışırken sopalarla kovalandığı anlar kameralara yansıdı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde, dün gündüz saatlerinde tırnakçı kadınlar ve esnaf arasında tartışma çıkandı.

Kucağındaki bebek ve yanındaki çocuklarla alışveriş bahanesiyle bakkala giren dört kadın, tırnakçılık yöntemi ile esnafı dolandırmaya çalıştı.

İlk olarak Cebeci Mahallesi'nde Yakup Taşkın'ın sahibi olduğu bakkala gelen kadınlardan biri, kucağındaki bebekle birlikte içeri girerek süt aldı.

Yırtık parayı değiştirmesini istedi

Aldığı ürünün parasını ödeyen kadın, kendisine para üstü olarak verilen 100 lirayı el çabukluğuyla yırtarak iş yeri sahibi Taşkın'dan değiştirmesini istedi.

Parayı değiştiren Taşkın, kadına başka bir 100 lira verdi.

Esnaf kadınlara tepki gösterdi

Kadının verilen ikinci 100 lirayı da cüzdanının altına koymaya çalıştığını iddia eden Taşkın, dolandırılmaya çalıştığını anlayarak kadına tepki gösterdi.

Kadınlara bıçak çekti

İkili tartışırken, Taşkın kadının iş yerinden çıkması bıçak çekti. Bunun üzerine kadın dışarı çıktı. Taşkın da elindeki bıçağı bırakarak, dışarı çıktı.

Çevredekiler kavgaya müdahale etti

Tartışma burada da devam etti. Tartışma sırasında kadınlardan biri, ayağındaki terliği çıkararak Taşkın'a fırlattı. Çevredeki esnafın araya girmesiyle kadınlar, olay yerinden ayrıldı.

Sultangazi'de tırnakçılık yapan kadınlar sopalarla kovalandıVİDEO



"Başıma geldiği için çok dikkatliydim"

Tüm yaşananlar güvenlik kameralarına yansırken iş yeri sahibi Yakup Taşkın, "Bayan geldi benden süt istedi. Ben de sütü poşete koyarak kendisine verdim. Bana 200 lira verdi. Ben de para üstünü kendisine verdim. Para üstü olarak verdiğim 100 liralık sağlam banknotu yırtmış.

Paranın yırtık olduğunu söyledi. Ben de parayı değiştirdim. Benden aldığı tekrar 100 lirayı cüzdanın altına koyduğunu fark ettim. Beni dolandırmaya çalıştı. Ben o an sinirlendim. Bana olmayan şeyler söylemeye başladı. Daha önce de böyle şeyler başıma geldiği için çok dikkatliydim.





"Ben de o an önünde duran bıçağı aldım"



Kadın beni tehdit etmeye başladı. Ben de o an önünde duran bıçağı aldım. Bıçağı hem kendimi korumak hem de korkutmak amacıyla aldım. Saldırmak değil tamamıyla korkutmak amacıyla yaptım. Benden uzaklaştırmak için yaptım. Komşu esnaf gelince rahatladım.

Bana terlik fırlatarak saldırdılar. Bunlar bunu her zaman yapıyor. Allah aşkına esnafı bunlardan kurtarsınlar. Sürekli aynı şeyi yapıyorlar. Bunlar küçük esnafın başına bela oldular." dedi.

Sopalarla uzaklaştırıldılar

Aynı kadınlar, yaşanan bu olaydan kısa süre sonra Sultançiftliği Mahallesi Ordu Caddesi'nde bulunan bir iş yerine girdi.

Burada iş yeri sahibini dolandırmaya çalışan kadınlar, iş yeri sahibi tarafından dışarı çıkarılmaya çalışıldı.

Durumu fark eden komşu esnaf, ellerine aldıkları sopalarla, kadınları uzaklaştırdı.

O anlar kayıt altına alındı

DHA'nın haberine göre, yaşananlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.