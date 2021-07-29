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Sultangazi'deki güzellik merkezinden cüzdan çalındı

Sultangazi'deki güzellik merkezinden cüzdan çalındı

Güzellik merkezinin ofisine kadar giren bir şahıs, masanın çekmecesinde bulunan cüzdanı çalarak 3 bin lirayla birlikte kayıplara karıştı.