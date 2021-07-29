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    Sultangazi'deki güzellik merkezinden cüzdan çalındı

    Güzellik merkezinin ofisine kadar giren bir şahıs, masanın çekmecesinde bulunan cüzdanı çalarak 3 bin lirayla birlikte kayıplara karıştı.
    • İHA
    • 29.07.2021 - 12:30
    • Güncelleme : 29.07.2021 - 12:43
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    Sultangazi'deki güzellik merkezinden cüzdan çalındı

    İstanbul Sultangazi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan bir güzellik merkezine müşteri gibi giren hırsız, uygun zamanı bulunca harekete geçti.

    Güzellik merkezinin ofisine giren hırsız, etrafına bakındıktan sonra birinin geldiğini düşünerek dışarı çıktı.

    CÜZDAN ÇALDI

    Ardından kimsenin olmadığına emin olan hırsız, masanın çekmecesindeki cüzdanı aldı.

    3 BİN LİRANIN ALINMA ANI

    İçerisinde 3 bin TL bulunan cüzdanı arka cebine koyan hırsızın o anları, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

    Sultangazi'deki güzellik merkezinden cüzdan çalındı VİDEO


    Sultangazi deki güzellik merkezinden cüzdan çalındı #1

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