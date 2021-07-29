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- Sultangazi'deki güzellik merkezinden cüzdan çalındı
Sultangazi'deki güzellik merkezinden cüzdan çalındı
Güzellik merkezinin ofisine kadar giren bir şahıs, masanın çekmecesinde bulunan cüzdanı çalarak 3 bin lirayla birlikte kayıplara karıştı.
- İHA
- 29.07.2021 - 12:30
- Güncelleme : 29.07.2021 - 12:43
İstanbul Sultangazi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan bir güzellik merkezine müşteri gibi giren hırsız, uygun zamanı bulunca harekete geçti.
Güzellik merkezinin ofisine giren hırsız, etrafına bakındıktan sonra birinin geldiğini düşünerek dışarı çıktı.
CÜZDAN ÇALDI
Ardından kimsenin olmadığına emin olan hırsız, masanın çekmecesindeki cüzdanı aldı.
3 BİN LİRANIN ALINMA ANI
İçerisinde 3 bin TL bulunan cüzdanı arka cebine koyan hırsızın o anları, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Sultangazi'deki güzellik merkezinden cüzdan çalındı VİDEO