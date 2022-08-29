Sümela Manastırı'nı, 4 ayda 225 bin kişi ziyaret etti

Restorasyon çalışmalarının ardından kapılarını yeniden ziyaretçilerine açan Sümela Manastırı’na, 4 ay içinde gelen ziyaretçi sayısı 225 bini buldu.

Trabzon’un Maçka ilçesi Altındere Vadisi’ndeki tarihi Sümela Manastırı, yaklaşık 6 yıl önce başlayan restorasyon ve kaya güçlendirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından kapılarını yeniden ziyaretçilerine açtı.

Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Tamer Erdoğan, Sümela Manastırı’nda ışıklandırma çalışmalarının sürdüğünü belirterek şapelin bulunduğu alana yürüyüş yolu projesinin de bitmek üzere olduğunu kaydetti.

Öte yandan, bu yılın mayıs ve ağustos ayları arasında manastırı ziyaret edenlerin sayısı 225 bini buldu.

“Restorasyon çalışmaları tamamen bitti”

İHA’nın haberine göre; pandeminin ardından Sümela Manastırı’na önceki yıllara oranla yoğun ziyaretçi akını olduğunu ifade eden Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Bakanımızın özverili dikkatli takibi sonucu Sümela’da restorasyon çalışmaları tamamen yüzde 100'ü bitti. 1 Mayıs itibariyle de yerli ve yabancı ziyaretçi sayımız 220 bin rakamlarına ulaştık. Sümela’da şu an ışıklandırmalarında montaj aşamasındayız, yarısı bitmek üzere. İnşallah önümüzdeki hafta içerisinde de ışıklandırma süreci bitecek. Şapel dediğimiz alana yürüyüş yolu projemiz bitmek üzere oraya terasla oraya güzel bir yürüyüş yolu yapacağız, ziyaretçilere inşallah şapeli de açacağız.





“Ziyaretçi yoğunluğu geçmiş yıllara göre kat kat fazla durumda”

Pandeminin getirmiş olduğu olumsuz durumdan kaynaklı bu yıl Trabzon’da özellikle Sümela Manastırı'nda ziyaretçi yoğunluğu geçmiş yıllara göre kat kat fazla durumda. Önümüzdeki yıllarda da bu daha da artarak devam edecek. Sümela Manastırı’nda oluşan yoğunluğu azaltmak için geçen hafta bakanlığımızdan arkadaşlarımızın gelmesiyle bir proje çalışması başlatıldı. Projemizi en kısa sürede kurula sunduktan sonra yürüyüş parkurunun orada Ayavarvara Kilisesi'nin hemen girişine 4 adet turnikeler kurulacak. Hemen gerisinde de 4 adet gişe bunun bir tanesi müze kart gişesi olarak hizmet verecek böylece oradaki yoğunluğu azaltmış olacağız. Dolayısıyla vatandaşımız sıra beklemeden hızlı bir şekilde Sümela Manastırı’na ulaşmış olacak.

Sümela Manastırı'nı, 4 ayda 225 bin kişi ziyaret etti VİDEO



“Körfez ülkelerinden gelen turistlerimiz buraya çok ilgi gösteriyorlar”

Trabzon tarih, kültürü, turizmiyle potansiyeli çok yüksek olan bir kent. Uzungöl Trabzon’un marka olan destinasyonlarından biri. Körfez ülkelerinden gelen turistlerimiz buraya çok ilgi gösteriyorlar. Bu ilgi önümüzdeki yıllarda da giderek artacak.





“Konaklama tesislerimizde yer bulmakta güçlük çekiyoruz”

Trabzon turizmi şu an pik seviyeye çıkmış durumda. Uzungöl olsun Trabzon merkez olsun konaklama tesislerimizde yer bulmakta güçlük çekiyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha da kapsamlı yatak sayısı artarak devam edecek.

"İç ve dış hatlarla birlikte gelen ziyaretçi sayısı 500 bin civarında"

Bu yılın ocak-ağustos ayını baz alırsak yaklaşık 3 bin iniş kalkış yapan uçak sayımız var. İç ve dış hatlarla birlikte gelen ziyaretçi sayımız 500 bin civarında. Bu sayı önümüzdeki günlerde daha da artacak. Ağustos ayı itibariyle pik seviyedeyiz. Eylül-ekim ayında da yoğunluk devam edecek. Ziyaretçi profilimiz özellikle Suudi Arabistan, Umman, Kuveyt, Katar, Irak, Ürdün Körfez ülkelerinden gelen turistler oluşturuyor. Gelen ziyaretçilerimiz Uzungöl, Hıdırnebi başta olmak üzere yayla ve serin yerleri tercih ediyor. Özellikle şelale, dere gibi alanlara çok ilgi gösteriyorlar. İnşallah yeni destinasyon bölgelerimiz de olacak otel yatırımlarımız olacak Bakanlığımız bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. Trabzon yemek kültürü bakımından çok zengin bir mutfağı olan bir yer. Bununla ilgili gastronomi çalışması yapıyoruz. Özellikle kuymak, balık çeşitleri, et çeşitlerine çok ilgi gösteriyorlar. Bunlarla ilgili çok tesislerimiz restoranlarımız var.”