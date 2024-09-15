Suriye ve Irak'ta 3 terörist öldürüldü Fırat Kalkanı ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 3 terörist öldürüldü.

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Haber Merkezi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt içinde olduğu gibi sınır ötesinde de terör örgütlerine yönelik kararlı mücadelesi aralıksız devam ediyor.

Bu bağlamda Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ve Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen toplam 3 teröristin öldürüldüğü açıklandı.

"TERÖRE VE TERÖRİSTE HİÇBİR YERDE GEÇİT YOK"

Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 1 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.