Suriye'de teröristler, hasta taşıyan ambulansa ateş açtı

Bir annenin ve hasta kızının bulunduğu ambulansa teröristler tarafından açılan ateş sonucunda ambulansta ve içerideki sağlık teçhizatında maddi hasar oluştu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde güvenliğin sağlanmasının yanı sıra halkın sağlık, eğitim ve gıda ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik desteklerini sürdürüyor.

Özellikle hastane ve sağlık ocaklarının bulunmadığı bölgelerde TSK unsurları devreye giriyor.

Bu bölgelerde vatandaşlara sağlık taramaları yapılarak, hastaneye gitmesi gerekenler ambulanslarla sevk ediliyor.

SAĞLIK TARAMASI YAPILDI

Bu kapsamda TSK tarafından Tel Abyad ilçesinin uluslararası M-4 yoluna en yakın konumdaki Tel Zikero köyünde sağlık taraması yapıldı.





HASTA BEBEK HASTANEYE KALDIRILDI

Muayene ve kontrollerde 2 yaşındaki bir bebeğin ileri tetkik ve tedavi için hastaneye götürülmesi gerektiği tespit edildi.





KESKİN NİŞANCI, TSK'NIN AMBULANSINA SALDIRDI

Hasta bebek ve annesini hastaneye götürmek üzere yola çıkan TSK’ya ait ambulansa M-4 yolunun güneyinde teröristler tarafından keskin nişancı atışı gerçekleştirildi.





SAĞLIK TEÇHİZATI ZARAR GÖRDÜ

Ölen veya yaralananın olmadığı saldırıda ambulansın camında ve içerisindeki sağlık teçhizatında hasar meydana geldi.



