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    Suriye'de teröristler, hasta taşıyan ambulansa ateş açtı

    Bir annenin ve hasta kızının bulunduğu ambulansa teröristler tarafından açılan ateş sonucunda ambulansta ve içerideki sağlık teçhizatında maddi hasar oluştu.
    • İHA
    • 07.07.2021 - 11:38
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    Suriye'de teröristler, hasta taşıyan ambulansa ateş açtı

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde güvenliğin sağlanmasının yanı sıra halkın sağlık, eğitim ve gıda ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik desteklerini sürdürüyor.

    Özellikle hastane ve sağlık ocaklarının bulunmadığı bölgelerde TSK unsurları devreye giriyor.

    Bu bölgelerde vatandaşlara sağlık taramaları yapılarak, hastaneye gitmesi gerekenler ambulanslarla sevk ediliyor.

    SAĞLIK TARAMASI YAPILDI

    Bu kapsamda TSK tarafından Tel Abyad ilçesinin uluslararası M-4 yoluna en yakın konumdaki Tel Zikero köyünde sağlık taraması yapıldı.

    Suriye de teröristler, hasta taşıyan ambulansa ateş açtı #1

    HASTA BEBEK HASTANEYE KALDIRILDI

    Muayene ve kontrollerde 2 yaşındaki bir bebeğin ileri tetkik ve tedavi için hastaneye götürülmesi gerektiği tespit edildi.

    Suriye de teröristler, hasta taşıyan ambulansa ateş açtı #2

    KESKİN NİŞANCI, TSK'NIN AMBULANSINA SALDIRDI

    Hasta bebek ve annesini hastaneye götürmek üzere yola çıkan TSK’ya ait ambulansa M-4 yolunun güneyinde teröristler tarafından keskin nişancı atışı gerçekleştirildi.

    Suriye de teröristler, hasta taşıyan ambulansa ateş açtı #3

    SAĞLIK TEÇHİZATI ZARAR GÖRDÜ

    Ölen veya yaralananın olmadığı saldırıda ambulansın camında ve içerisindeki sağlık teçhizatında hasar meydana geldi.

    Suriye de teröristler, hasta taşıyan ambulansa ateş açtı #4

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