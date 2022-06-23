TAG Otoyolu'nda kaza: Cezaevindeki oğlunu ziyaretten dönerken vefat etti

TAG Otoyolu'nda Gaziantep batı gişelerine 2 kilometre kala otomobili ile tırın altına giren Ömer Öztunç'un, cezaevindeki oğlunu ziyaretten döndüğü öğrenildi.

Adana istikametinden Gaziantep istikametine seyir eden Ömer Öztunç (58) idaresindeki 06 CGE 443 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Gaziantep batı gişelerine 2 kilometre kala önünde seyir eden Kadir K. (48) kontrolündeki 27 AGF 302 plakalı tırın altına girdi.

Ömer Öztunç olay yerinde hayatını kaybetti, 2'si ağır 6 kişi ise yaralandı.

Tır sürücüsü Kadir K. (48) ise gözaltına alındı.

Oğlunu ziyaretten dönerken yaşamını yitirdi

İHA’nın haberine göre; Ömer Öztunç'un, ailesiyle birlikte Kahramanmaraş Türkoğlu'ndaki cezaevinde tutuklu olan oğlunu ziyaretten, Şanlıurfa’ya döndüğü ortaya çıktı.

Feci kaza sonucu olay yerinde hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Ömer Öztunç'un cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor

Cenaze, sabah saatlerinden Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.