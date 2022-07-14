Hırsızlık yaparken yakalanan 2 çocuktan biri, etrafa saldırarak ortalığı birbirine kattı. Yakalanan çocuk, tarafından Güven Timleri Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

İstanbul’da, Taksim İstiklal Caddesi’nin girişinde 12 yaşlarında olan iki yabancı uyruklu kız çocuğu, dün saat 17.00 sıralarında yabancı uyruklu kadınların içinde 300 dolar ve değerli eşyaları bulunan paketini çaldı.

Bir büfenin önünde çocuklardan biri kadınları oyaladı, diğeri bebek arabasının altında duran çantayı alıp kaçtı.

Çığlık attı, caddeyi inletti

Olayı fark edenler, yabancı uyruklu kadınları oyalayan kız çocuğunu kolundan yakaladı. İHA’nın haberine göre; yakalanan çocuk, çığlıklar atarak İstiklal Caddesi’ni inletti.

Taksim’de, hırsızlık yaparken yakalanan çocuk ortalığı birbirine kattı VİDEO



Kurtulmak için kendisini yerlere attı

12 yaşındaki çocuk hem kendisini çeken muhabire saldırdı hem kendisini tutan büfe sahibine ve sonrasında emniyet güçlerine de zorluk çıkartarak onlara da saldırdı.

Kendini yere atan çocuk ve yabancı uyruklu vatandaşlar, polis tarafından Güven Timleri Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Olayla ilgili bilgilerini anlatan vatandaş Mustafa Akdar, "Kadınlar dönerciden bir şeyler alırken, çocuklardan biri kadınlarla konuşurken diğeri de paketi komple götürüyor. Kadın paketin içerisinde değerli eşyaları ve parasının olduğunu söyledi." dedi.