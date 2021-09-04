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    Taksim'de kapkaççıya gazeteci engeli

    Turist kadının cep telefonunu alıp kaçan şüphelinin, gazetecinin çelmesine takılıp düşürerek yakaladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 04.09.2021 - 12:59
    • Güncelleme : 04.09.2021 - 13:24
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    Taksim'de kapkaççıya gazeteci engeli

    Taksim Meydanı'nda gece saatlerinde turist kadının cep telefonunu kapkaçla çalan kişi koşarak izini kaybettirmeye çalıştı.

    Oteller bölgesi olarak bilinen Talimhane'ye girerek kaçmaya çalılan kapkaççıyı DHA muhabiri Zeki Günal farketti. Günal, kapkaççıyı çelme takıp düşürdü.

    KISKIVRAK YAKALANDI

    Yerden kalkıp tekrar kaçmak isteyen kapkaççı, Günal'ın müdahalesi ile boynundan ve kolundan tutularak yakalandı.

    Beyoğlu'nda kapkaççıyı gazeteci yakaladı VİDEO

    SAHİBİNE ULAŞTIRILDI

    Kapkaççının elindeki telefon çevredekiler tarafından alınırken şüpheli Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

    Polisler cep telefonu sahibine teslim etti. Gözaltına alınan şüpheli polis merkezine götürüldü.

    KAPKAÇÇI GÖZALTINDA

    Vatandaşların linç etmek istediği yabancı uyruklu kapkaççı, bekçiler tarafından bir inşaata ait güvenlik kulübesine alınırken, öfkeli kalabalık oradan uzaklaştırıldı.

     


    Taksim de kapkaççıya gazeteci engeli #1

    Taksim de kapkaççıya gazeteci engeli #2

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