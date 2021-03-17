Taksim’de selfie yaptırdığı turistleri para için tehdit etti

Taksim’de selfie yaptırdığı turistleri para için tehdit etti

Palyaço kılığına girerek turistlerle selfie yapıp talep ettiği parayı az bulan şahıs, şikayet üzerine gözaltına alındı.

Taksim Meydanı'nda palyaço kılığında dolaşan bir şahıs, kendisiyle selfie yapmak isteyen turistlerden 20 lira istedi.

Turistlerden biri ise 20 lira vermek istemeyince şahıs tarafından tehdit edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Şikayet üzerine olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri şahsı gözaltına aldı. Emniyete götürülen şahıs, “Kabahatler Kanunu'na muhalefet” suçundan idari para cezası kesilerek serbest bırakıldı.

Taksim’de selfie yaptırdığı turistleri para için tehdit etti VİDEO

"DİLENCİYE PARA MI VERİYORSUNUZ"

Palyaço ile fotoğraf çekilen bir vatandaş, “20 lira istedi, biz de 5 lira verdik. Dilenciye para mı veriyorsunuz dedi bize. Alırsan 10 lira al işine devam et dedik. 'Kalabalık olmasaydı bırakmazdım sizi' dedi ve kızarak gitti” dedi.