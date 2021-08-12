Tekirdağ’da asansör boşluğuna düşen bebek yaşamını yitirdi

6 metre yükseklikten boşluğa düşen iki aylık bebek kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamazken, annesinin olay anında yaşadığı çaresiz anlar kameraya yansıdı.

Tekirdağ Çerkezköy ilçesine bağlı Kızılpınar Mahallesi'nde yaşayan ve 2 ay önce ikinci kez anne olan G.K., talihsiz bir kaza yaşadı.

Asansörden inerken önce yanındaki küçük kızını dışarı çıkaran G.K., ardından bebek arabasındaki bebeğini almaya çalışırken asansör bir anda yukarı doğru hareket etti.

6 METREDEN BOŞLUĞA DÜŞTÜ

Asansör ile boşluk arasında kalan bebek, daha sonra 6 metre yükseklikten boşluğa düşerek yaralandı.

Tekirdağ’da asansör boşluğuna düşen bebek hayatını kaybetti

ANNE ÇARESİZCE YARDIM BEKLEDİ

Anne G.K. ise bir yandan bebeğini kurtarmaya çalıştı, diğer yandan ise gözyaşları içinde komşulardan yardım istedi. Yaşanan o anlar, binada bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, bebeği olduğu yerden çıkararak kısa hastaneye götürdü. İlk müdahalesinden sonra İstanbul’daki bir hastaneye sevk edilen A.A. adlı bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri de bebeğin düştüğü yerde inceleme yaparak olaya ilişkin soruşturma başlattı.