Euro
10.0754
0.12%
Dolar
8.542
0.01%
Altın
487.05
1.18%
Borsa
1.446
0.09%
Bitcoin
396.000
3.89%
EXEN Coin
25.95
5.87%
29ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 29 C

    Tekirdağ’da asansör boşluğuna düşen bebek yaşamını yitirdi

    6 metre yükseklikten boşluğa düşen iki aylık bebek kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamazken, annesinin olay anında yaşadığı çaresiz anlar kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 12.08.2021 - 14:26
    • Güncelleme : 12.08.2021 - 15:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tekirdağ’da asansör boşluğuna düşen bebek yaşamını yitirdi

    Tekirdağ Çerkezköy ilçesine bağlı Kızılpınar Mahallesi'nde yaşayan ve 2 ay önce ikinci kez anne olan G.K., talihsiz bir kaza yaşadı.

    Asansörden inerken önce yanındaki küçük kızını dışarı çıkaran G.K., ardından bebek arabasındaki bebeğini almaya çalışırken asansör bir anda yukarı doğru hareket etti.

    6 METREDEN BOŞLUĞA DÜŞTÜ

    Asansör ile boşluk arasında kalan bebek, daha sonra 6 metre yükseklikten boşluğa düşerek yaralandı.

    Tekirdağ’da asansör boşluğuna düşen bebek hayatını kaybetti

    ANNE ÇARESİZCE YARDIM BEKLEDİ

    Anne G.K. ise bir yandan bebeğini kurtarmaya çalıştı, diğer yandan ise gözyaşları içinde komşulardan yardım istedi. Yaşanan o anlar, binada bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

    HAYATINI KAYBETTİ

    İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, bebeği olduğu yerden çıkararak kısa hastaneye götürdü. İlk müdahalesinden sonra İstanbul’daki bir hastaneye sevk edilen A.A. adlı bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri de bebeğin düştüğü yerde inceleme yaparak olaya ilişkin soruşturma başlattı.

    Tekirdağ’da asansör boşluğuna düşen bebek yaşamını yitirdi #1

    Tekirdağ’da asansör boşluğuna düşen bebek yaşamını yitirdi #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir