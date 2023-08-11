Tekirdağ’da barajlar endişelendirici seviyeye indi Tekirdağ'da yağışların az olması nedeniyle gölet ve barajlardaki su seviyesi azalmaya başladı. Özellikle Süleymanpaşa ilçesindeki Bıyıkali Göleti'nin su seviyesi, görenleri endişelendirmeye başladı.

Türkiye son zamanların en sıcak günlerini yaşarken, barajlar ise sinyal vermeye başladı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde ise hem baraj hem de göletlerin su seviyesi endişelendirici duruma geldi.

Gölete gelen olta balıkçıları, elleri boş eve dönmeye başladı. Göletin hali, bölge halkını da tedirgin ediyor.

Gölet kurumaya yüz tuttu

Aşırı sıcakların devam etmesi ve yağışların olmaması durumunda göletin önümüzdeki süreçte tamamen kurumasından endişe duyuluyor. Bıyıkali Göleti'ndeki suyun son durumu dronla görüntülendi.

Gölet kenarında balık tutmaya çalışan bir olta balıkçısı, eskiden göletin su seviyesinin iyi durumda olduğunu ve son zamanlarda kurumaya yüz tuttuğunu ifade ederek, "Eskiden doluydu ama şimdi yok artık. Çim de suluyorlardı, balığını da bitirdiler, suyunu da bitirdiler. Sabah 08.00’den beridir buradayım, balık, hiçbir şey yok.” dedi.