Petrol
108.42
0.83%
Euro
16.17
0.35%
Dolar
14.71
0.22%
Altın
912.32
-0.03%
Borsa
2320
0.39%
Bitcoin
689.068
1.46%
BTXN Coin
33.98
-2.91%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Hafif yağmur 9 C

    Tekirdağ'da cami soyanlara 'Hayır mı göreceksin' tepkisi

    Camideki kamera kayıt cihazı ile bilgisayarı çalan hırsıza tepki gösteren cemaat, "Gidin adam gibi bir yerde çalışın" dedi.
    • İHA
    • 05.04.2022 - 09:53
    • Güncelleme : 05.04.2022 - 10:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tekirdağ'da cami soyanlara 'Hayır mı göreceksin' tepkisi

    Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir hırsız, camiye geldi.

    Muhittin Mahallesi Bağlariçi 3. Sokak’ta bulunan Çalışkan Camii’ne gelen hırsız, ikindi namazı sonrasında fırsat kolladı.

    CAMİDEN EŞYA ÇALDI

    İmama ait penseyi odasından alan ve kilitli cami kapısını kıran, gözüne kestirdiği dizüstü bilgisayar ile kamera kayıt cihazını çalan şahıs kayıplara karıştı.

    Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından hırsızın yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Tekirdağ'da cami soyanlara 'Hayır mı göreceksin' tepkisi VİDEO


    Tekirdağ da cami soyanlara Hayır mı göreceksin tepkisi #1

    "CAMİDEN ÇALDIĞIN MALIN NE HAYRINI GÖRECEKSİN"

    Hırsıza tepki gösteren cami cemaatinden bir vatandaş, “Bu şahsın dinle imanla alakası yok. Camiden çaldığın malın ne hayrını göreceksin. Allah’ın huzurunda bunun hesabını nasıl vereceksin. Yazıklar olsun. Gidin adam gibi bir yere girin çalışın kardeşim, helaliyle para kazanın. Camiden gelip de burada o çaldığın şeyi satıp da hayrını mı göreceksin. Ayıp ya” diye konuştu.

    Tekirdağ da cami soyanlara Hayır mı göreceksin tepkisi #2

    Tekirdağ da cami soyanlara Hayır mı göreceksin tepkisi #3


    İlginizi Çekebilir

    Tansiyon, şeker, kolestrol! İftardan sonra her şeyi dengeleyen şerbet...
    Sağlık

    Tansiyon, şeker, kolestrol! İftardan sonra her şeyi dengeleyen şerbet...

    Ev dekorasyonunda öne çıkan iç mekan stilleri
    Emlak

    Ev dekorasyonunda öne çıkan iç mekan stilleri

    Van'da kazı yapılan inşaat alanının yanındaki AVM'nin duvarı çöktü
    Yaşam

    Van'da kazı yapılan inşaat alanının yanındaki AVM'nin duvarı çöktü

    Görüş Bildir