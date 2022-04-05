Tekirdağ'da cami soyanlara 'Hayır mı göreceksin' tepkisi

Camideki kamera kayıt cihazı ile bilgisayarı çalan hırsıza tepki gösteren cemaat, "Gidin adam gibi bir yerde çalışın" dedi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir hırsız, camiye geldi.

Muhittin Mahallesi Bağlariçi 3. Sokak’ta bulunan Çalışkan Camii’ne gelen hırsız, ikindi namazı sonrasında fırsat kolladı.

CAMİDEN EŞYA ÇALDI

İmama ait penseyi odasından alan ve kilitli cami kapısını kıran, gözüne kestirdiği dizüstü bilgisayar ile kamera kayıt cihazını çalan şahıs kayıplara karıştı.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından hırsızın yakalanması için çalışma başlatıldı.

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"CAMİDEN ÇALDIĞIN MALIN NE HAYRINI GÖRECEKSİN"

Hırsıza tepki gösteren cami cemaatinden bir vatandaş, “Bu şahsın dinle imanla alakası yok. Camiden çaldığın malın ne hayrını göreceksin. Allah’ın huzurunda bunun hesabını nasıl vereceksin. Yazıklar olsun. Gidin adam gibi bir yere girin çalışın kardeşim, helaliyle para kazanın. Camiden gelip de burada o çaldığın şeyi satıp da hayrını mı göreceksin. Ayıp ya” diye konuştu.



