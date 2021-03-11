Tekirdağ'da ceza yiyen kamyon şoförü: Kulağımıza küpe oldu

Trafik kontrol noktasında durdurulan kamyon şoförüne, kömür yüklü aracıyla brandasız ilerlediği için ceza kesildi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kömür yüklü kamyona branda germeyen kamyon şoförüne ceza yazıldı.

Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ve trafik ekipleri, Malkara-Hayrabolu yolunun Hacıevhat Mahallesi Erenler mevkiinde trafik denetimi yaptı.

CEZAYA İTİRAZ ETMEDİ

Durdurulan araçlarda sürücülerin evrakları kontrol edildi. Kömür yüklü kamyonla durdurulan Mehmet Pehlivanoğlu'na, kasaya branda germediği gerekçesiyle ceza kesildi.

Cezaya itiraz etmeyen Pehlivanoğlu, "Cezası olduğunu bilmiyordum, kulağımıza küpe oldu. Allah razı olsun, Jandarma ekiplerimiz görevini yapıyor. Biz de görevimizi yapacağız." dedi.

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