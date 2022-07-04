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    Tekirdağ’da çocukların kavgasına aileler de karıştı: 3 yaralı

    Parkta kavga eden çocukların aileleri de kavgaya dahil olunca, taraflar arasında bıçaklı kavga çıktı. Yaralanan 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.
    • 04.07.2022 - 12:07
    • Güncelleme : 04.07.2022 - 12:30
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    Tekirdağ’da çocukların kavgasına aileler de karıştı: 3 yaralı

    Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine bağlı Reşadiye Mahallesi, Şehit Ahmet Çelekoğlu 2. Aralık Sokak’ta, iddiaya göre, parkta başlayan çocuk kavgası ailelerin de araya girmesiyle büyüdü.

    Taraflar birbirlerine bıçağın yanı sıra tekme ve yumruklarla saldırdı.

    Aynı aileden 3 kişi yaralandı

    İHA’nın haberine göre; aynı aileden 3 kişi yaralandı.

    Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanedeki tedavisi tamamlanan yaralılar taburcu edildi.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Tekirdağ’da çocukların kavgasına aileler de karıştı: 3 yaralı VİDEO

    Tekirdağ’da çocukların kavgasına aileler de karıştı: 3 yaralı #1

    Tekirdağ’da çocukların kavgasına aileler de karıştı: 3 yaralı #2

    Tekirdağ’da çocukların kavgasına aileler de karıştı: 3 yaralı #3


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