Tekirdağ'da deprem anında panikle 3'üncü kattan atladı
İHA

Megakent sabah saatlerinde 6,2 şiddetinde deprem ile sarsıldı...

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde de hissedilen depremde vatandaşlar paniğe kapıldı.

3'ÜNCÜ KATTAN ATLADI

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Veliköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda, deprem sonrası Türkmenistan uyruklu Hudayberdi Danayev, paniğe kapılarak yaşadığı binanın üçüncü katından atladı.

AĞIR YARALANDI

Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Danayev, ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yetkililer, şahsın hayati tehlikesinin bulunduğunu belirtti.

YETKKİLİLERDEN VATANDAŞLARA UYARI

Yetkililer, vatandaşları bu tür durumlarda paniğe kapılmamaları konusunda uyarırken, benzer olayların yaşanmaması için bilinçlendirme çalışmalarının önemine dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Öznur Kaya
Editor