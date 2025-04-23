Tekirdağ'da deprem anında panikle 3'üncü kattan atladı

İHA
Megakent sabah saatlerinde 6,2 şiddetinde deprem ile sarsıldı...
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde de hissedilen depremde vatandaşlar paniğe kapıldı.
3'ÜNCÜ KATTAN ATLADI
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Veliköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda, deprem sonrası Türkmenistan uyruklu Hudayberdi Danayev, paniğe kapılarak yaşadığı binanın üçüncü katından atladı.
AĞIR YARALANDI
Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Danayev, ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yetkililer, şahsın hayati tehlikesinin bulunduğunu belirtti.
YETKKİLİLERDEN VATANDAŞLARA UYARI
Yetkililer, vatandaşları bu tür durumlarda paniğe kapılmamaları konusunda uyarırken, benzer olayların yaşanmaması için bilinçlendirme çalışmalarının önemine dikkat çekti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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