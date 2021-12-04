Tekirdağ’da din görevlileri, veresiye defterlerindeki borçları ödedi

Şarköy’de din görevlileri, hayırseverlerin katkısı ile mahalle bakkallarından alışveriş yapıp veresiye defterine yazdıran ihtiyaç sahibi ailelerin borçlarını kapattı.

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde Osmanlı’dan gelen ‘veresiye defteri’ anlamındaki ‘zimem defteri’ geleneği, hayırseverlerin katkısıyla devam ettiriliyor.

Hayırseverlerin desteğiyle, veren el ile alan el arasında köprü vazifesi gören din görevlileri, mahalle bakkallarından veresiye alışveriş yapan ihtiyaç sahibi vatandaşların borçlarını ödedi.

MAHALLE BAKKALLARINI GEZDİLER

Hacı Ahmet Tevfik Parlakyıldız Camii Müezzin Kayyımı İbrahim Yılmaz, hayır sahiplerinin verdikleri yardımları toplayıp mahallelerdeki bakkalları gezerek gariban, yetim, ihtiyaç sahiplerinin borçlarını ödediklerini dile getirdi.

Şarköy Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Yaşar Özen ise, "Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir Hadis-i Şerif’i gereğince, tüm hayırseverleri Osmanlı’dan kalan bu geleneği yaşatmaya davet ediyoruz.” dedi.