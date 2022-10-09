Tekirdağ'da el freni çekilmeden park edilen otomobil sürüklendi

Çorlu’da aracını park ettiği yere dönen Cemal Aysel, aracını bulamadı. Otomobilin yamaçtan aşağı sürüklenerek, yaklaşık 100 metre sonra ağaçlara çarparak durabildiği öğrenildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Tarla Sokak'ta aracını park eden Cemal Aysever, bir süre sonra tekrar aracının yanına döndü.

Aracını yerinde bulamayan sürücü şaşkınlığının ardından aramaya koyuldu.

Birkaç dakika sonra geri hareketlenen otomobilin, yamaç araziden aşağı sürüklenerek yaklaşık 100 metre sonra ağaçlara çarparak durabildiği öğrenildi.

"El freni de hafif çekiliydi"

İHA'nın haberine göre, kazada şans eseri yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili konuşan sürücü Cemal Aysel, el frenin çekili olmadığından dolayı aracın hareketlenmiş olabileceğini ifade etti. Aysel, "Aracı park ettiğimde 1. vitese takılı bırakmıştım. El freni de hafif çekiliydi. Olaydan sonra gelip baktığımda vitesin boşta olduğunu gördüm. Muhtemelen vitesten çıktı. Arabayı park ettiğim yerde göremeyince olayı komşulardan öğrendim. Neyse ki cana bir şey gelmedi. Cana bir şey gelmemesi sevindirici." diye konuştu.