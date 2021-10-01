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- Tekirdağ'da erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan kadın öldü
Tekirdağ'da erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan kadın öldü
- DHA
- 01.10.2021 - 13:39
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Şeyhsinan Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı’nda yaşayan Nazlı Koldaguç ve erkek arkadaşı Serkan İ. arasında tartışma çıktı.
İkilinin arasında çıkan tartışmanın nedeni öğrenilemezken, tartışma kullanılmayan meslek lisesinin bahçesinde kavgaya döndü.
Kavga sırasında öfkelenen Serkan İ., yanında taşıdığı bıçak ile sevgilisini 9 yerinden bıçakladı.
NAZLI TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI
Kız arkadaşını 9 yerinden bıçaklayan şahıs, olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Nazlı Koldaguç’un çığlıklarını duyanlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nazlı Koldaguç, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
METRUK BİR EVDE YAKALANDI
Polis, olay sonrası kaçan Serkan İ.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüpheliyi, Hıdırağa Mahallesi'nde saklandığı metruk bir evde yakalayarak gözaltına alındı.
Serkan İ.'nin ilk ifadesinde, Nazlı Koldaguç ile aralarında tartışma çıktığını, daha sonra olayın gerçekleştiğini anlattığı öğrenildi.