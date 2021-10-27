Euro
11.0546
-0.11%
Dolar
9.5156
-0.21%
Altın
548.32
-0.29%
Borsa
1.519
0.67%
Bitcoin
563.801
-5.76%
BTXN Coin
21.22
4.58%
15ºC
İstanbul
Çok bulutlu 15 C

    Tekirdağ'da 'korna' kavgası ölümle bitti

    Oto tamirciliği yapan adam evine girerken, yoldan geçen aracın kendisine korna çalması üzerine kavgaya tutuştu. Şahıs, 'Bir saniye bekleyin' dediği grup tarafından öldürüldü.
    • DHA
    • 27.10.2021 - 13:08
    • Güncelleme : 27.10.2021 - 17:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tekirdağ'da 'korna' kavgası ölümle bitti

    Tekirdağ'da yaşayan oto tamircisi Eyüp Mağdala, arkadaşının aracı ile evinin önüne geldi.

    Bu sırada mahalleden otomobili ile geçen Z.B., Mağdala'ya korna çaldı.

    Mağdala'nın '1 dakika bekleyin' işareti üzerine otomobilde bulunan N.P. ve R.A., araçtan inerek Mağdala ile tartışmaya başladı.

    TABANCA İLE ATEŞ ETTİLER

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle şahıslardan biri, üzerinde bulunan silahla Mağdala'ya ateş edildi.

    Vurulan genç adam, kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı.

    Tekirdağ da korna kavgası ölümle bitti #1

    HAYATINI KAYBETTİ

    Mağdala, çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ise olaya karışan 3 şüpheliyi, Ergene ilçesinin Vakıflar Mahallesi'nde saklandıkları evde yakalayarak, gözaltına aldı.

    Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

    Tekirdağ da korna kavgası ölümle bitti #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir