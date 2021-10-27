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- Tekirdağ'da 'korna' kavgası ölümle bitti
Tekirdağ'da 'korna' kavgası ölümle bitti
- DHA
- 27.10.2021 - 13:08
- Güncelleme : 27.10.2021 - 17:34
Tekirdağ'da yaşayan oto tamircisi Eyüp Mağdala, arkadaşının aracı ile evinin önüne geldi.
Bu sırada mahalleden otomobili ile geçen Z.B., Mağdala'ya korna çaldı.
Mağdala'nın '1 dakika bekleyin' işareti üzerine otomobilde bulunan N.P. ve R.A., araçtan inerek Mağdala ile tartışmaya başladı.
TABANCA İLE ATEŞ ETTİLER
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle şahıslardan biri, üzerinde bulunan silahla Mağdala'ya ateş edildi.
Vurulan genç adam, kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı.
HAYATINI KAYBETTİ
Mağdala, çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ise olaya karışan 3 şüpheliyi, Ergene ilçesinin Vakıflar Mahallesi'nde saklandıkları evde yakalayarak, gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.