Tekirdağ’da genç kızlar, birbirine girdi Bir grup genç kız, tekme tokat birbirlerine girdi. Kavga, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sona erdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA

Görüntüler, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Alipaşa Mahallesi’nde bulunan bir alışveriş merkezinden...

Açık oturma alanında bulunan bir grup öfkeli genç kız, önce tartışmaya başladı.

Genç kızlar birbirine girdi

Tartışma alevlendi ve genç kızlar bir anda kavgaya tutuştu.

Çevredekiler önce ne olduğunu anlamadı.

Bu sırada genç kızlardan biri aldığı darbeyle yere düşünce, vatandaşlar da hemen müdahaleye koştu.

Çevredekiler araya girdi

Nedeni henüz belli olmayan kavga, çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.

Kısa süren kavgada, yaralanan olmadı ancak kayıt altına alınan bu anlar, sosyal medyada paylaşıldı.