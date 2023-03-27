İHA
Görüntüler, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Alipaşa Mahallesi’nde bulunan bir alışveriş merkezinden...
Açık oturma alanında bulunan bir grup öfkeli genç kız, önce tartışmaya başladı.
Genç kızlar birbirine girdi
Tartışma alevlendi ve genç kızlar bir anda kavgaya tutuştu.
Çevredekiler önce ne olduğunu anlamadı.
Bu sırada genç kızlardan biri aldığı darbeyle yere düşünce, vatandaşlar da hemen müdahaleye koştu.
Çevredekiler araya girdi
Nedeni henüz belli olmayan kavga, çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.
Kısa süren kavgada, yaralanan olmadı ancak kayıt altına alınan bu anlar, sosyal medyada paylaşıldı.