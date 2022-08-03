Petrol
99.71
-0.83%
Euro
18.2912
0.23%
Dolar
17.9564
0.06%
Altın
1.02
0.48%
Borsa
2672
0.93%
Bitcoin
416.422
0.85%
BTXN Coin
9.12
-3.69%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 21 C

    Tekirdağ’da kağıt balyalarının arasından erkek cesedi çıktı

    Hurda kağıt balyaların taşındığı tırın dorsesinde erkek cesedi bulundu. Cesedin yabancı uyruklu bir şahsa ait olduğu belirlendi.
    • 03.08.2022 - 10:13
    • Güncelleme : 03.08.2022 - 10:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tekirdağ’da kağıt balyalarının arasından erkek cesedi çıktı

    Ankara’dan yüklenen hurda kağıt balyalar, tır vasıtasıyla Tekirdağ’ın Ergene ilçesi Kırkgöz yolu mevkisindeki bir fabrikaya getirildi.

    Kapakların açılıp yükün boşaltılması esnasında, hurda kağıt balyaların arasında sıkışmış bir erkek şahısla karşılaşıldı.

    Sağlık ekipleri ‘ölü’ dedi

    İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık birimi sevk edildi.

    Sağlık ekipleri, hareketsiz vaziyetteki şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

    Tekirdağ’da kağıt balyalarının arasından erkek cesedi çıktı #1

    Yabancı uyruklu çıktı

    İHA’nın haberine göre henüz kimliği tespit edilemeyen şahsın, yabancı uyruklu olduğu öğrenildi.

    Savcı ve jandarmanın yaptığı incelemelerin ardından ölen şahsın cenazesi, Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Tekirdağ’da kağıt balyalarının arasından erkek cesedi çıktı #2


    İlginizi Çekebilir

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    CoinPro

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    Tüyler ürpetici, soluk soluğa bir polisiye: Ev Arkadaşı Cinayeti
    Kitap

    Tüyler ürpetici, soluk soluğa bir polisiye: Ev Arkadaşı Cinayeti

    Sinem Kobal son haliyle büyüledi! 'En fit anne'
    Medya

    Sinem Kobal son haliyle büyüledi! 'En fit anne'

    Görüş Bildir