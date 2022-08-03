Tekirdağ’da kağıt balyalarının arasından erkek cesedi çıktı

Hurda kağıt balyaların taşındığı tırın dorsesinde erkek cesedi bulundu. Cesedin yabancı uyruklu bir şahsa ait olduğu belirlendi.

Ankara’dan yüklenen hurda kağıt balyalar, tır vasıtasıyla Tekirdağ’ın Ergene ilçesi Kırkgöz yolu mevkisindeki bir fabrikaya getirildi.

Kapakların açılıp yükün boşaltılması esnasında, hurda kağıt balyaların arasında sıkışmış bir erkek şahısla karşılaşıldı.

Sağlık ekipleri ‘ölü’ dedi

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık birimi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, hareketsiz vaziyetteki şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yabancı uyruklu çıktı

İHA’nın haberine göre henüz kimliği tespit edilemeyen şahsın, yabancı uyruklu olduğu öğrenildi.

Savcı ve jandarmanın yaptığı incelemelerin ardından ölen şahsın cenazesi, Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.