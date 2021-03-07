Tekirdağ'da kayan aracın ağaca çarpma anı

Tekirdağ’da kaygan zeminde kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarptığı kaza kameraya yansıdı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesi Camiatik Mahallesi Şehit Temizer Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, yokuş aşağı seyreden Üveyis Ş. yönetimindeki otomobil, sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde virajı alamadı.

Yol kenarındaki ağaca çarpan araç hurdaya dönerken, sürücü Üveyis Ş. yaralandı.

Kafeteryadan çıkan gençlerin kazayı fark edip yardımına koştuğu yaralı genç, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

"KAYMASIYLA ÇARPMASI BİR OLDU"

Park halindeki aracına binmek üzereyken kazayı fark ettiğini ifade eden Hüseyin Yıldırım, “Kafeteryada çay içtikten sonra arabama binecektim. Yukarıdan gelen aracın kayarak ağaca çarptığını fark ettim. Kaymasıyla ağaca çarpması bir oldu. Tahmin ettiğim kadarıyla virajı alamadı. Araçtan fırlayan parçalar benim arabanın arka camını patlattı. Hemen yardıma koştuk.” dedi.

















