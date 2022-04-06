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    Tekirdağ'da kazaya karıştığı sürücü, arkadaşı çıktı

    Çorlu ilçesinde taksiye arkadan çarpan motosikletli yaralandı. Aracından inen taksi şoförü, kendisine çarpan kişinin arkadaşı olduğunu görünce şoke oldu.
    • İHA
    • 06.04.2022 - 09:05
    • Güncelleme : 06.04.2022 - 09:24
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    Tekirdağ'da kazaya karıştığı sürücü, arkadaşı çıktı

    Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, İsmail Erdoğan kontrolünde ilerleyen taksiye, Osman Helvacı idaresindeki motosiklet arkadan çarptı.

    Kaza sonrası duraklayıp aracından inen taksi şoförü, motosiklet sürücüsünün yaralandığını fark etti.

    KAZA YAPAN KİŞİ ARKADAŞI ÇIKTI

    Aşağı inerek yaralıya bakan taksici, yere düşen motosikletlinin arkadaşı olduğunu gördü.

    Olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı motosiklet sürücüsü tedavi altına alındı.

    Tekirdağ'da kazaya karıştığı sürücü, arkadaşı çıktı ViDEO

    "YERDE YATAN ARKADAŞIMMIŞ ÜZÜLDÜM"

    Olayla ilgili konuşan taksi şoförü İsmail Erdoğan, “Önümdeki araç yavaşlayınca ben de yavaşladım. O sırada arkadan bir ses geldi ve hemen indim. Bir baktım yerde yatan motosiklet sürücüsü esnaf bir arkadaşım çıktı. Üzüldüm ama neyse ki kendinde pek bir şey yok.” dedi.

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