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    Tekirdağ'da lise öğrencisi kız, babasının cinsel istimarına uğradı

    Çerkezköy ilçesinde rehberlik öğretmeni, davranışlarından şüphelenip konuştuğu kız öğrencisi D.T.'nin (16), öz babasının cinsel istismarına uğradığını ortaya çıkardı.
    • DHA
    • 03.11.2021 - 01:24
    • Güncelleme : 03.11.2021 - 02:05
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    Tekirdağ'da lise öğrencisi kız, babasının cinsel istimarına uğradı

    Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde lise öğrencisi D.T.'nin son dönemlerde davranışlarından şüphelenen rehberlik öğretmeni, onunla konuştu.

    Kız öğrenci, öğretmenine yıllardır babasının cinsel istismarına uğradığını anlattı. Bunun üzerine öğretmen ve öğrencisi İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek şikayette bulundu.

    ANNESİ OLAYI DOĞRULADI

    Şikayet üzerine jandarmada pedagog eşliğinde ifadesi alınan D.T., babasının yıllardır kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Bunun üzerine D.T., Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

    İfadesi alınan annesinin de kızını doğrulayarak, eşinin davranışlarından rahatsız olduğunu anlatıp, ''Kıza öyle davranma, o bir genç kız. Yapma bu şekilde. Kızıma bu şekilde davranma diye uyardım. O da 'Yaparım, benim kızım değil mi? Ne olmuş ki' diye cevaplar verdi" dediği belirtildi.

    Tekirdağ da lise öğrencisi kız, babasının cinsel istimarına uğradı #1

    ŞÜPHELİ İFTİRA ATILDIĞINI ÖNE SÜRDÜ

    Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında D.T.'nin Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporlarında cinsel istismara uğradığının belirtilmesi üzerine fabrika işçisi baba Z.T., gözaltına alındı.

    İfadesinde suçlamaları reddeden Z.T., kendisine iftira atıldığını öne sürdü.

    Tekirdağ da lise öğrencisi kız, babasının cinsel istimarına uğradı #2

    CEZAEVİNE KONULDU

    Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

    Olayın ardından anne ve 3 kızı ise devlet korumasına alındı.

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