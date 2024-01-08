Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından, Tekirdağ'da lodos etkili oluyor.
Lodosun etkili olmasının ardından ise uluslararası yük taşımacılığı yapan büyük konteyner gemileri ve feribotlar, Tekirdağ açıklarına demirledi.
Lodos ile birlikte Tekirdağ sahilinin neredeyse tamamı kızıl yosunlara büründü.
Temizlik personelince, kızıl yosunlarının biriktiği alanda da temizlik çalışması başlatıldı.
"Bu durum mevsimseldir ve dönem dönem kıyılarda oluşur"
Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 2 gündür esen lodos ile beraber, açıkta ve denizin dibinde bulunan kızıl yosunlar kıyılara vurdu.
Bu durum mevsimseldir ve dönem dönem kıyılarda oluşur. Korkulacak bir şey yok. Vatandaşlarımız rahat rahat taze balık tüketebilir." dedi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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