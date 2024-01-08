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Tekirdağ'da lodos! Sahil kızıl yosunlarla kaplandı

Tekirdağ'da lodos! Sahil kızıl yosunlarla kaplandı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Tekirdağ kıyılarında etkili olan lodos, sahile kızıl yosunlar taşıdı. Birçok balıkçı teknesi ise lodos nedeniyle demirledi.