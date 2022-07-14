Tekirdağ'da mangaldan sıçrayan alev mahalleyi yaktı

Tatilcilerin mangalından sıçrayan kıvılcımın otluk araziye yayılması sonucu alevler yükselerek diğer evlere yayıldı. Ekiplerin müdahale ettiği olay hakkında soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki mangal keyfi faciayla sonuçlandı.

Sultanköy Mahallesi’nde tatilcilerin yaktığı mangaldan otluk alana kıvılcım sıçradı.

Kıvılcımlardan çıkan yangın rüzgârın da etkisiyle büyüyerek büyük bir alana yayıldı.

Yangın, sahildeki evlere yayıldı

İHA'nın haberine göre, rüzgârla birlikte ilerleyerek sahilde bulunan evlere doğru ilerleyen alevler, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerini müdahalesi ile söndürüldü.

Soruşturma başlatıldı

Vatandaşların bahçe hortumları ile itfaiyeye destek vererek büyümeden söndürülen yangının kesin çıkış nedeni ve mangal yaktığı iddia edilen şahısların tespiti ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.