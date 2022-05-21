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    Tekirdağ'da metruk binalarda yangın çıktı

    Çorlu'da aynı gün içerisinde birkaç metruk binada yangın çıktı. Bu yangınlar mahalle sakinlerinin tepkisini çekerken, metruk evlerin bir an önce yıkılması istendi.
    • 21.05.2022 - 09:37
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    Tekirdağ'da metruk binalarda yangın çıktı

    Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Kemalettin Mahallesi Nazar Sokak ve Dere 4. Sokak’ta, ayrıca Şeyh Sinan Mahallesi Ferhat Kalfa Aralığı Sokak’taki metruk evlerde yangın çıktı.

    Aynı gün içerisinde peş peşe çıkan yangınlar, mahalle sakinlerinin tepkisini çekti.

    Terk edilen ve risk oluşturan evler mahalle sakinlerinin korkulu rüyası olurken, madde bağımlılarının ise uğrak yeri haline geldi.

    Yangın sonrası iyice panik olan vatandaşlar, bu metruk binaların yıkılması gerektiğini belirtti.

    3 ayrı metruk yapıda küçük çaplı yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

    "Bu binaları yıksınlar, herkes rahatlasın"

    İHA'nın haberine göre; Kemalettin Mahallesi sakinlerinden Ersin Sapil, tapusu olmadığını iddia ettiği metruk evin yıkılmasını istedi.

    Sapil, “Belediyeye kaç kez söyledik, gelip yıkmadılar. Yıksınlar kurtulalım nedir bu! Belediye Başkanı Sarıkurt’a sesleniyorum: Bıktık artık buradan, rica ediyoruz yıktırsın burasını.

    Binanın tapusu yok bir şeyi yok. Gelsinler yıksınlar, rahatlayalım, onlar da rahatlasın. Çocuklarımız var, sabah işe gidenler var. Sayın Sarıkurt’un bu işe ağırlığını koymasını istiyoruz” diye konuştu.

    Tekirdağ da metruk binalarda yangın çıktı #1

    Şeyh Mahallesi sakini bir vatandaş, “Madde bağımlıları sürekli burada barınıyor. Belediyeye iki kez gittim, söylemeye bıktık, yıkın diye. Artık bir şey demeyeceğim. Çocuklarımıza yazık” diye konuştu.

    Tekirdağ da metruk binalarda yangın çıktı #2

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