Tekirdağ'da sokak kavgasındaki kurşunların hedefi oldu

İki çocuk babası Uğur Ayıklar, sokak ortasında çıkan silahlı kavgaya bakmak için evinden dışarı çıktığı sırada vurularak hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Çiçek 2'nci Sokak üzerinde, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı.

Bu sırada bölgede oturan Uğur Ayıklar, silah seslerini duyarak olaya bakmak için sokağa indi.

KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU, HAYATINI KAYBETTİ

Ayıklar, kapının önüne çıktığı sırada kavgaya karışanların tabancasından ateşlenen bir kurşunun başına isabet etmesi sonucu kanlar içerisinde yere yığıldı. Tabancalardan çıkan diğer bir kurşun da yoldan geçen A.B. isimli kadının bacağına isabet etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayıklar, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

2 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Polis ekipleri, kavgaya karışan ve kimliklerini belirledikleri 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.