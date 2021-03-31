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- Tekirdağ'da sokak kavgasındaki kurşunların hedefi oldu
Tekirdağ'da sokak kavgasındaki kurşunların hedefi oldu
- DHA
- 31.03.2021 - 15:19
- Güncelleme : 31.03.2021 - 15:45
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Çiçek 2'nci Sokak üzerinde, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı.
Bu sırada bölgede oturan Uğur Ayıklar, silah seslerini duyarak olaya bakmak için sokağa indi.
KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU, HAYATINI KAYBETTİ
Ayıklar, kapının önüne çıktığı sırada kavgaya karışanların tabancasından ateşlenen bir kurşunun başına isabet etmesi sonucu kanlar içerisinde yere yığıldı. Tabancalardan çıkan diğer bir kurşun da yoldan geçen A.B. isimli kadının bacağına isabet etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayıklar, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
2 ŞÜPHELİ ARANIYOR
Polis ekipleri, kavgaya karışan ve kimliklerini belirledikleri 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.