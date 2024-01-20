Tekirdağ'da tartıştığı arkadaşını öldürülen yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı

DHA
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinin Yeşiltepe Mahallesi'nde her ikisi de Afganistan uyruklu olan Hasib A. ile Aziz Hacıturgul arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Kavgada, Hasib A. Hacıturgul'u bıçakladıktan sonra kaçtı.
Kurtarılamadı
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürülen Hacıturgul, kurtarılamadı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Ergene İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmayla şüpheli Hasib A.'nın İstanbul'da olduğu belirlendi.
İstanbul'da yakalandı
Zeytinburnu'nda düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli Tekirdağ'a getirildi.
Tutuklandı
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hasib A. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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