Tekirdağ'da tartıştığı arkadaşını öldürülen yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı Ergene ilçesinde tartıştığı Afganistan uyruklu 19 yaşındaki Aziz Hacıtturgul'ü bıçaklayarak öldüren aynı ülke vatandaşı 16 yaşındaki Hasib A., yakalanıp, tutuklandı.

DHA

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinin Yeşiltepe Mahallesi'nde her ikisi de Afganistan uyruklu olan Hasib A. ile Aziz Hacıturgul arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgada, Hasib A. Hacıturgul'u bıçakladıktan sonra kaçtı.

Kurtarılamadı

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürülen Hacıturgul, kurtarılamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Ergene İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmayla şüpheli Hasib A.'nın İstanbul'da olduğu belirlendi.

İstanbul'da yakalandı

Zeytinburnu'nda düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli Tekirdağ'a getirildi.

Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hasib A. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)