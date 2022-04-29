Tekirdağ'da eski eşini öldüren şahıs tutuklandı

Tedavisinin ardından tutuklandı

Yaralanan Erdinç Ospar tedavisinin ardından ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ospar, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

AA'nın haberine göre olayda kullanılan silahın Ospar'a ait ve ruhsatsız olduğu belirlendi.