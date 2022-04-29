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    Tekirdağ'da eski eşini öldüren şahıs tutuklandı

    Çocuklarının velayeti nedeniyle tartıştığı eski eşi Ülkü Durmaz'ı silahla vurarak ölümüne sebep olan Erdinç Ospar, cezaevine gönderildi.
    • 29.04.2022 - 09:07
    • Güncelleme : 29.04.2022 - 09:32
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    Tekirdağ'da eski eşini öldüren şahıs tutuklandı

    Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan Erdinç Ospar, evine gelerek çocuklarını görmediğini iddia eden eski Ülkü Durmaz'la tartışma yaşamıştı.

    Velayet nedeniyle çıkan tartışmada bıçakla yaralanan adam Ülkü Durmaz'ı silahla öldürmüştü.

    Tedavisinin ardından tutuklandı

    Yaralanan Erdinç Ospar tedavisinin ardından ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ospar, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

    AA'nın haberine göre olayda kullanılan silahın Ospar'a ait ve ruhsatsız olduğu belirlendi.

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