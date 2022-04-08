Haberler

3. Sayfa Haberleri

Tekirdağ'da tır şoförü, bir şeyin üzerinden geçtiğini ihbar etti

Tekirdağ'da tır şoförü, bir şeyin üzerinden geçtiğini ihbar etti

Tır şoförünün 112'yi arayarak seyir halindeyken bir şeyi ezdiğini ve neye çarptığını bilmediğini söylemesi üzerine olay yerinde inceleme yapıldı. Bir erkek cesedi bulunmasıyla şoför gözaltına alındı.