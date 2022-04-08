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- Tekirdağ'da tır şoförü, bir şeyin üzerinden geçtiğini ihbar etti
Tekirdağ'da tır şoförü, bir şeyin üzerinden geçtiğini ihbar etti
- DHA
- 08.04.2022 - 15:02
- Güncelleme : 08.04.2022 - 15:31
Tekirdağ'daki Malkara-Keşan kara yolunun Kadıköy Mahallesi yakınlarında bir tır şoförü, İstanbul'a doğru hareket ediyordu.
Fransa'dan yola çıkarak Tekirdağ'dan geçen 60 yaşındaki sürücü A.S., kullandığı çekici ve tır ile yolda bir şeyin üzerinden geçtiğini fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.
İhbarla bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kara yolunda yatan 20-25 yaşlarındaki erkeğin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cansız kişi morga kaldırıldı
Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cansız bedeni, Malkara Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
"Neyin üzerinden geçtiğimi bilmiyordum"
Jandarmanın gözaltına aldığı tır şoförü A.S., "Gece çok karanlıktı. Kara yolunda bir şey olduğunun farkına varmadım. Seyir halindeyken üzerinden geçtim zannediyorum, neyin üzerinden geçtiğimi bilmiyorum, görmedim. Hemen aracımı durdurup, baktığımda bu olayla karşılaştım. Durumu hemen yetkililere bildirdim." dedi.
Soruşturma sürüyor.