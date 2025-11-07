TEM Otoyolu’nda tehlikeli manevra, kazaya yol açtı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul’da TEM Otoyolu Sultangazi sapağında, 4 Kasım Salı günü saat 12.55 sıralarında kaza meydana geldi.

Yolda ilerleyen hafif ticari araç sürücüsü, sapağı kaçırmamak için ani bir manevra yapınca kontrolünü kaybetti. Bu sırada taralı alandan geçmekte olan bir motosiklet, araca çarptı.

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde, çarpışmanın ardından motosikletlinin yolda sürüklendiği, hafif ticari araç sürücüsünün ise yardım etmek için aracını durdurduğu görüldü.